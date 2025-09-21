BM’de soykırımı haykıracak

Dünya liderleri, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde, BM Genel Kurulu haftası için bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün zirveye katılmak üzere ABD’ye gidiyor. BM Genel Kurulu’na 15’inci kez hitap edecek olan Erdoğan’ın konuşmasının ana gündemi Gazze’deki soykırım olacak. Geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulu’ndaki hitabında “İsrail’i durdurmak için kuvvet kullanılmalı” diye konuşan Erdoğan, İsrail’e uluslararası baskının artırılmasına dikkat çekecek. Konuşmasında Filistin’in sesini bir kez daha dünyaya duyuracak olan Erdoğan’ın BM ajandasında, Filistin ve KKTC’nin tanınması, Türkiye’nin F-35 programına dâhil edilmesi de yer alıyor.

Erdoğan, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da dâhil 80 Filistinlinin vizesini iptal etmesine ilişkin, “Bu yıl BM Genel Kurulu’na muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak. Bu damgayı vuranlardan bir tanesi de herhalde bu fakir olur. Filistinli yetkililer BM Genel Kurulu toplantısına katılmasa dahi Filistinli mazlumların sesi orada yankılanacaktır” değerlendirmesinde bulunmuştu. Erdoğan, BM’deki oturumların yanı sıra heyetler arası ve ikili görüşmeler de yapacak. Kabullerini Türkevi’nde yapacak olan Erdoğan’ın ABD temasları kapsamında Türk ve Amerikalı iş insanları, düşünce kuruluşları ve vakıfları ile bir araya gelmesi planlanıyor.

DÖRDÜNCÜ SIRADA KONUŞACAK

Her yıl dünya liderlerini ABD’de buluşturan BM Genel Kurulu’nda ‘yüksek düzeyli hafta’ olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapan oturum, bu yıl 23 Eylül’de başlayacak. Genel Kurul’a 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanacak. Erdoğan bu yıl 4’üncü sırada konuşacak.

SOMUT ADIM ATILACAK

Erdoğan’ın en dikkat çeken görüşmesi ise ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme olacak. “25 Eylül’de Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını” belirten ABD Başkanı Donald Trump, görüşme için “Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuşmuştu. Türkiye yıl başında projeye dönüş niyetini ABD’ye bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri olan F-35 programına dönüş ve F-16’ların bakım ve onarımı için teknik düzeyde görüşmelere devam ediliyordu. Görüşmede söz konusu projelerde somut adım atılması bekleniyor.







