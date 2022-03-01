BM'den 11 ülke Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

Açıklamada, Kuzey Kore’nin bu yıl şimdiye kadar 10’uncu balistik füze denemesi yaptığı kaydedilerek, bu denemelerin her birinin birden fazla Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğinin altı çizildi.

“Ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi arayışına bağlıyız ve Pyongyang'ı ABD ve diğerlerinden gelen taleplere olumlu yanıt vermeye çağırıyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kore’ye bölgesel gerilimleri azaltma ve uluslararası barış ve güvenliği teşvik için diplomasi yolunu seçme çağrısı yapıldı.

Japonya ve Güney Kore hükümet yetkilileri, Kuzey Kore’nin dün yerel saatle 07.52 sularında 600 kilometre irtifaya ulaşan ve 300 kilometre seyreden bir füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

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