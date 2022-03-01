Dünya BMden 11 ülke Kuzey Korenin balistik füze denemesini kınadı
AVRUPA

BM'den 11 ülke Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler’e üye 11 ülke, ortak açıklama yaparak Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesini kınadı. ABD’nin aralarında bulunduğu 11 ülke, yazılı açıklamada, “Kuzey Kore’nin yerel tarih ile 27 Şubat'ta balistik füze fırlatması, son zamanlardaki istikrarsızlaştırıcı davranış modelinin bir başka örneğidir. Bu hukuksuz ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesini paylaştı.

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Haber Merkezi AA
BMden 11 ülke Kuzey Korenin balistik füze denemesini kınadı
Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 11 ülke, ortak açıklama yaparak Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesini kınadı.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin bu yıl şimdiye kadar 10’uncu balistik füze denemesi yaptığı kaydedilerek, bu denemelerin her birinin birden fazla Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğinin altı çizildi.

“Ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi arayışına bağlıyız ve Pyongyang'ı ABD ve diğerlerinden gelen taleplere olumlu yanıt vermeye çağırıyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kore’ye bölgesel gerilimleri azaltma ve uluslararası barış ve güvenliği teşvik için diplomasi yolunu seçme çağrısı yapıldı.

Japonya ve Güney Kore hükümet yetkilileri, Kuzey Kore’nin dün yerel saatle 07.52 sularında 600 kilometre irtifaya ulaşan ve 300 kilometre seyreden bir füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

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Kuzey Kore lideri Kim'in neden zayıfladığı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de bir belgesel yayınlandı.
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'2021, Büyük Zafer Yılı' adlı belgesel Kim Joung-Un'a dair sorulara yanıt verdi.
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Belgeselde Kuzey Kore lideri ata binerken ve çalışmaları denetlerken görüntüleniyor.
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Son zamanlara Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığı merak konusuydu.
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Yayınlanan belgeselde ise bu sorunun cevabı verildi.
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Görüntülerde askeri yetkililer ile inşaat çalışmalarını da izleyen Kim'in zayıflıktan bollaşan kıyafetleri ve yürürken zorlanması gözlerden kaçmadı.<br><br>
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Belgeselde Kim'in 'düşmanlarla her bir yanı kuşatılmış ülkesi ve halkı için sonsuz acı çekmesi ve endişe duymasıyla' nedeniyle kilo verdiği iddia edildi.
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İzleyenlere füze denemeleri, tank tatbikatları, savunma fuarı anlatılırken, Kim için \"Ülkenin ve halkın kaderini üstlenirken; kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi. Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için ise büyük acı ve endişe ile anne tarafını gösterdi\" diye ifade edildi.
Kuzey Kore lideri Kim'in neden zayıfladığı ortaya çıktı
Kim Jong-Un neden zayıfladığına dair soruların cevapları Kuzey Kore devlet televizyonu KCTV'de yayınlanan bir belgeselde yanıtlandı.
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