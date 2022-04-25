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Dünya BMden İsrailin terörist ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi
ORTADOĞU

BM'den İsrail'in 'terörist' ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi

Birleşmiş Milletler, İsrail hükümetinin Ekim 2021'de terörist yapılanmalar listesine aldığı 6 Filistinli kuruluşa sahip çıkılması ve maddi desteklere devam edilmesi yönünde ülkelere çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi AA
BMden İsrailin terörist ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi
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BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu rahatsız edici kararı herhangi bir somut delile dayanmadan aldığı belirtilerek, "İsrail'in sunduğu argümanlar, bu 6 kuruluşa maddi destek yapan bazı hükümetler ve uluslararası yapılanmaları ikna etmeye yetmedi." ifadesi yer aldı.

İsrail'in 6 aydır bu kuruluşlara dair iddialarının doğruluğunu ispat edemediği vurgulanan açıklamada, "Bu kuruluşları destekleyen hükümetlerle uluslararası yapılanmalara bir an önce İsrail'in iddialarının yersiz olduğu sonucuna varıp maddi desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sivil toplum kuruluşları İsrail'in hedefinde

Açıklamada, İsrail'in, Filistinli sivil toplum kuruluşlarına saldırmak için terörle mücadele yasalarını kötüye kullandığının altı çizilerek, BM üyesi ülkelerin, terörle mücadele yasalarını uluslararası insan hakları hukukuna uygunluk içinde düzenlemesi gerektiği belirtildi.

İsrail hükümeti, 23 Ekim'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etmişti.

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