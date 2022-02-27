Dünya BMye göre Ukraynada 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçması bekleniyor
AVRUPA

BM'ye göre Ukrayna'da 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçması bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi. BM, ülkedeki artan çatışma sebebiyle insanı yardımı askıya aldığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BMye göre Ukraynada 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçması bekleniyor
Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.

Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

OCHA, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus askeri operasyonlarının" ilk gününden bu yana 130 askeri personelin öldüğü ve 310'unundan fazlasının da yaralandığı açıklamasını da paylaştı.

Sivil altyapı tesislerine yapılan saldırıların yüz binlerce kişiyi elektriksiz ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, yüzlerce evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.

İnsani yardım operasyonları askıya alındı

"BM kuruluşları ve insani yardım ortakları, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle operasyonlarını askıya almak zorunda kaldı." ifadesi kullanılan açıklamada, BM kuruluşlarının durum izin verdiğinde Ukrayna'da kalmaya ve insani yardımları sürdürmeye kararlı olduğunun altı çizildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, dün Twitter'da yaptığı açıklamada, 150 binden fazla Ukraynalının başta Polonya olmak üzere Macaristan, Moldova ve Romanya gibi komşu ülkelere geçtiğini duyurmuştu.

BM, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
FOTOĞRAF 4
Title
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Koryukivka şehrinin eteklerinde, Chernihiv bölgesinde insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor\" denildi.<br>
Title
Görüntülerde, bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu görüldü.
Title
Title
Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 4 gündür devam ediyor. Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Bayraktar TB2'nin konvoyu vurduğu anları paylaştı: Cehenneme hoş geldin
OYNAT 01:00
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Bayraktar TB2'nin konvoyu vurduğu anları paylaştı: Cehenneme hoş geldin
Ukrayna Silahlı Kovvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Herson'da Bayraktar TB2 kamerasından, Rus zırhlıların vurulduğu anı paylaştı.

Zalujnıy paylaşımda, 'Hayat veren Bayraktar neler yapıyor! Cehenneme hoş geldin' ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı sardı

Tüm dünyayı sardı

​Müthiş başarı: Kimse bize yetişemez.
Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

​Detaylar belli oldu: 1 Mart'ta başlayacak.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

​Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımız Türkiye sınırına ulaştı.

Petrol ve doğal gazın yerini alacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'i arayıp can kayıpları için başsağlığı diledi.

Elon Musk, internet erişimini sağlayan Starlink uydu servislerini Ukrayna için aktifleştirdi.

Miraç Kandili bu gece idrak edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.