Bombaların gölgesinde müzakere

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu plan doğrultusunda, Mısır’da masaya oturan terör devleti İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin olumlu atmosferde devam ettiği belirtildi. Hamas’ın müzakereler çerçevesinde 5 ana talepte bulunduğunu açıkladı. El-Cezire’nin haberine göre taraflar pazartesi günü 4 saat süren ilk görüşmede yol haritası belirledi.

GAZZE’DEKİ HALKIN İSTEKLERİ KARŞILANMALI

Hamas ilk oturum sonrası müzakerelerde istişare ettikleri başlıca taleplerini açıkladı. Grubun sözcüsü Fevzi Barhoum, “Gazze'deki Filistinlilerin isteklerini” karşılayan bir anlaşmaya varmak için temaslarını sürdürdüklerini belirtti. Kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes istediklerini söyleyen Barhoum, “İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini talep ettik. Yardımların girişi, yerinden edilmiş insanların evlerine dönüşü, Filistinli bir ulusal teknokrat grup tarafından denetlenen tam yeniden yapılanma sürecinin hemen başlaması ve adil bir esir değişimi anlaşması diğer taleplerimiz” açıklamasında bulundu. Natanyahu’nun daha önceki ateşkes görüşmelerinde olduğu gibi bu görüşmeleri de sabote etmeye çalıştığını belirtti.

ÜÇ MADDE ÖNCELİKLİ

Geçen ay Katar’ın başkenti Doha’daki İsrail suikast girişiminden kurtulan Hamas liderleri Halil el-Hayye ve Zaher Cebarin, arabuluculara İsrail’in bombardımanını sürdürmesinin ilerlemeyi tehdit ettiğini söyledi. Heyet saldırıların insani yardım ve esir takası koşullarında ilerlemeyi zorlaştırdığını aktardı. Mısır devletine bağlı El Kahire News’e göre, görüşmelerde esir değişimi, ateşkes ve Gazze’ye yardım konuları ele alındı.

SALDIRILAR DURMALI

El-Kahire News'in aktardığına göre, taraflar ilk turda görüşmelerin ilerleyişine dair bir yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Aracılar, Hamas heyetinin genel olarak yapıcı bir tavır sergilediğini bildirdi. Habere göre diplomatik kaynaklar, görüşmelerin birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini, ancak "karmaşık ve hassas başlıklar" nedeniyle sürecin uzun sürebileceğini belirtti. Şu ana kadar taraflar arasında doğrudan bir temas kurulmadı; müzakereler aracı ülkeler üzerinden yürütülüyor.

İSRAİL’İN ÇEKİLECEĞİ BÖLGE BELİRLENİYOR

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafların olumlu yaklaşım sergilediğini açıkladı. İlk turda İsrail'in olası çekilmesi ve konuşlanacağı bölgelerin de tartışıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Anlaşmanın ilk aşamasının uygulanması, İsrail güçlerinin Gazze'de yeniden konuşlandırılmasını gerektiriyor. Müzakerelerin amacı rehinelerin bırakılması ve yardımın girişi için koşullar yaratmaktır” denildi. Katar Dışişleri Bakanlığı, rehinelerin teslim edilmesinin savaşın sonu anlamına gelebileceğini ancak Trump planına karşı temkinli davranıldığını söyledi. Açıklamada herhangi bir anlaşmaya varılmadan önce "çözülmesi gereken birçok ayrıntı" olduğu ifade edildi.

5 Filistin lideri listenin başında

Hamas’ın serbest bırakılmasını talep edeceği Filistinli mahkûmlar listesinin başında beş isim bulunuyor. İkinci İntifada’nın bayraktarlığını yapan simge isimlerinden Fetih hareketinin lideri Mevan Bargusi, liste başı konumunda. 72 yaşındaki Ahmed Saadat ve “Hamas’ın mühendisi” olarak bilinen 53 yaşındaki Abdullah Bargusi, hareketin Batı Şeria'daki askeri kanadının liderlerinden. İsrail'in, "Elimizdeki en tehlikeli mahkum" dediği İbrahim Hamed de serbest bırakılması istenen kişilerden. Üst düzey Hamas mensubu Abbas el-Seyyid'de serbest bırakılması talep edilen mahkumlar arasında yer alıyor.

Müzakerelere Kalın da katılacak

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak. Kalın’ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri, ateşkesin sağlanması, esir takası ve insani yardımlar olacak. Kalın, katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.







