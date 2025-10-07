Yeni Şafak
MİT Başkanı Kalın Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a gidiyor

19:027/10/2025, Salı
MİT Başkanı İbrahim Kalın (Foto: Arşiv)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılmak üzere yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrine gidecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlatılmıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.

Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.

