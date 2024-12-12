Bombayla yaralanıp açlıktan ölüyorlar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralının su, gıda ve tıbbi malzeme yokluğundan dolayı ölümle karşı karşıya olduğu duyuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Endonezya Hastanesi'ndeki hastalara acil insani yardım çağrısı yapıldı. Hastanedeki 60 yaralının durumunun oldukça tehlikeli olduğu, su, gıda ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksikler yaşandığı aktarıldı. Açıklamada, uluslararası yardım kuruluşları ve ilgili kurumlardan sorumluluklarını yerine getirmeleri ve acil müdahale etmeleri istendi.





YİNE SİVİLLERİ VURDU

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta ve kuzey kesimindeki üç apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında 3 katlı bir binayı bombaladı. Saldırıda bina tamamen yıkılırken, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de henüz enkaz altında olduğu ifade edildi. Enkaz altından 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşgalci İsrail ordusu ise saldırılar nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin El-Mevasi bölgesinin bir kısmının boşaltılmasını istedi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yayımladığı haritayla İsrail'in Gazze'de "güvenli" olduğunu iddia ettiği ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mevasi'nin bir kısmının boşaltılmasını istedi. Adraee, boşaltılmasını istediği bölgeden İsrail tarafına bu sabah roket atılması nedeniyle bu kararın alındığını savundu.





HAMAS ESIR LISTESINI MISIR’A SUNDU

Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak Gazze'deki esirlerin listesini Mısır'a sundu. Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı habere göre Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı. Habere göre ilk aşamada İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki bazı yerlerden çekilecek.



