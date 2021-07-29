​Boris Johson'un şemsiye ile zor anları güldürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un şemsiye ile yaşadığı komik anlar gündeme damgasını vurdu. Polis anma törenine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yağmur başlayınca şemsiyesini açmak isterken zor anlar yaşadı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un şemsiye ile yaşadığı komik anlar gündeme damgasını vurdu. Polis anma törenine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yağmur başlayınca şemsiyesini açmak isterken zor anlar yaşadı.
ŞEMSİYESİ TERS DÖNDÜ
Yağmur başlayınca Johnson'un açmaya çalıştığı şemsiyesi iki kez ters döndü Johnson'un yaşadığı zorluk izleyenleri güldürdü.