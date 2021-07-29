​Boris Johson'un şemsiye ile zor anları güldürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın şemsiyeyle mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis anma töreninde şemsiyesiyle boğuştu.



Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin Staffordshire ilçesinde yeni bir polis anıtı için düzenlenen tören sırasında sert hava muhalefeti ile karşılaştı. Yağmur başlayınca Johnson'un açmaya çalıştığı şemsiyesi iki kez ters döndü ve yaşanan durum başbakan ve izleyenleri gülümsetti.



İngiltere yayın kuruluşu Sky tarafından yayınlanan görüntülerde, törende Prens Charles'ın yanında oturan başbakanın uzun uğraşlarının ardından şemsiyesini düzeltebildiği görüldü.

