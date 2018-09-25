Dünya BrexIt kaosu
AVRUPA

BrexIt kaosu

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yürüttüğü müzakereler bir kez daha çökmenin eşiğine gelirken, ana muhalefetteki Avrupa yanlısı İşçi Partisi, Liverpool kentinde Brexit konulu bir konferans gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere’de erken seçim sesleri yükseliyor.
İngiltere’de erken seçim sesleri yükseliyor.

4 gün sürecek konferansta, İngiltere’nin AB’den ayrılıp ayrılmaması gerektiği ve ayrılacaksa hangi şartlarda ayrılacağı konuları masaya yatırılacak. Avrupa yanlısı İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in yeni bir referandum yerine Muhafazakar Parti içerisindeki May karşıtlarının da desteğini alarak hükümeti erken seçime zorlamak istediği de ileri sürülüyor.

ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

İngiltere merkezli The Times gazetesine konuşan iki kaynak, AB ile yürütülen görüşmelerde halk desteğini kaybetmek istemeyen May’in erken genel seçim ilanı yapacağını ve gelecek yaz da görevden ayrılacağını söyledi. May, geçtiğimiz hafta Salzburg’da AB liderleriyle bir araya gelmiş ve Brexit planı olarak, İngiltere’nin AB ile serbest ticaret bölgesinde kalmasını ancak üye ülkeler ile İngiltere arasındaki serbest dolaşımın kaldırılmasını önermişti. AB liderleri ise May’in planını ‘kullanışsız’ bularak reddetmişti. AB ve İngiltere, Mart ayına kadar bir ‘ayrılık anlaşması’ yapamazsa, İngiltere bloktan anlaşmasız olarak ayrılacak. Bu ise AB ile ticarette eski Dünya Ticaret Örgütü kurallarına dönülmesi anlamına gelecek.

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu
MHP'nin af teklifi Meclis'te

MHP'nin af teklifi Meclis'te
Bankaların gözü Hazine’de

Bankaların gözü Hazine’de
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
Yıkıcı cevap vereceğiz

Yıkıcı cevap vereceğiz
PKK Kerkük'e sızıyor

PKK Kerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.