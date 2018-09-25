BrexIt kaosu

4 gün sürecek konferansta, İngiltere’nin AB’den ayrılıp ayrılmaması gerektiği ve ayrılacaksa hangi şartlarda ayrılacağı konuları masaya yatırılacak. Avrupa yanlısı İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in yeni bir referandum yerine Muhafazakar Parti içerisindeki May karşıtlarının da desteğini alarak hükümeti erken seçime zorlamak istediği de ileri sürülüyor.

ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

İngiltere merkezli The Times gazetesine konuşan iki kaynak, AB ile yürütülen görüşmelerde halk desteğini kaybetmek istemeyen May’in erken genel seçim ilanı yapacağını ve gelecek yaz da görevden ayrılacağını söyledi. May, geçtiğimiz hafta Salzburg’da AB liderleriyle bir araya gelmiş ve Brexit planı olarak, İngiltere’nin AB ile serbest ticaret bölgesinde kalmasını ancak üye ülkeler ile İngiltere arasındaki serbest dolaşımın kaldırılmasını önermişti. AB liderleri ise May’in planını ‘kullanışsız’ bularak reddetmişti. AB ve İngiltere, Mart ayına kadar bir ‘ayrılık anlaşması’ yapamazsa, İngiltere bloktan anlaşmasız olarak ayrılacak. Bu ise AB ile ticarette eski Dünya Ticaret Örgütü kurallarına dönülmesi anlamına gelecek.