Dünya Brezilyada 3,4 milyon kişinin oy kullanması yasaklandı
AMERİKA

Brezilya'da 3,4 milyon kişinin oy kullanması yasaklandı

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanı seçimi için parmak izi kaydı yaptırmayan 3,4 milyon kişi oy kullanamayacak. Brezilya Sosyalist Partisi, karar üzerine, "Bu kişilerin oy kullanmasını yasaklamak, yoksul ve bilgilendirilmemiş kişilerin oy kullanmasını engellemek demektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da parmak izi kaydı yaptırmayan 3,4 milyon kişi, gelecek ay yapılacak devlet başkanı seçiminde oy kullanamayacak.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, dün aldığı kararla 7 Ekim'de yapılması planlanan devlet başkanı seçimi için parmak izi kaydı yaptırmayan vatandaşların oy kullanmasını yasakladı.

  • Yasak kararı 2'ye karşı 7 oyla kabul edildi. Hakim Luis Roberto Barroso, vatandaşların oy kullanabilmesi için bugüne kadar bilgilendirilmiş olmama ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Brezilya Sosyalist Partisi, karar üzerine "Bu kişilerin oy kullanmasını yasaklamak, yoksul ve bilgilendirilmemiş kişilerin oy kullanmasını engellemek demektir. Kayıt yaptırmayanların neredeyse yarısı, ülkenin yoksul ve sol partileri destekleyen kesiminin yaşadığı Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Brezilya'da anketler, devlet başkanı seçiminde sağ görüşlü Jair Bolsonaro'nun oyların yüzde 27'sini, solun adayı Fernando Haddad'ın yüzde 21'ini alacağı yönünde.

En az yüzde 50 oy gerekiyor

Ülkede 7 Ekim'de yapılacak seçimde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa 28 Ekim'de ikinci tur yapılacak.

Seçimin elektronik sistemle yapıldığı Brezilya'da seçmenler 2016'dan bu yana oy kullanabilmeleri için yetkili makamlara parmak izi kaydını yaptırmak zorunda. Nüfusu 200 milyonu aşan Brezilya'da ilk kez 1996'da hayata geçirilen elektronik oy kullanma sistemi uygulanıyor.

Bu sistemde oylar, internete bağlı olmayan konsollardan hafıza kartıyla toplanıyor ve şifreleniyor. Sonuçlar, bölge seçim merkezleri yoluyla merkezi sisteme aktarılıyor. Uzak bölgelerden ve deniz aşırı büyükelçiliklerden alınan sonuçlar da uydu aracılığıyla yollanıyor.

REKLAM

Brezilya'da cumhurbaşkanı adayı: Ben Tanrı'nın elçisiyim
DÜNYA
Brezilya'da cumhurbaşkanı adayı: Ben Tanrı'nın elçisiyim

Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.
Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.