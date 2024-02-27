Bulgaristan'da casus alarmı: İki Rus vatandaşının ülkeye ve AB'ye girişini yasakladı

​​​​​​​DANS'tan yapılan açıklamada, Rus vatandaşları Vladimir Nikolaeviç Goroçkin (40) ve Tatyana Anatoliyevna Goroçkina'nın (38) Bulgaristan ve diğer tüm AB üyesi ülkelere 5 yıllığına girişlerinin yasaklandığı bildirildi.