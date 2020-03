Büyük Felaket ilan edildi

New York, Washington ve California salgına teslim

Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) dünyaya yayılırken, Avrupa ve ABD en çok etkilenen bölgeler arasında. Virüs salgını ile önlemleri geç almakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington, New York ve California eyaletlerinin koronavirüsü sebebiyle ‘büyük felaket bölgesi’ ilan edilmesi talebine onay verdi. Trump, 3 eyalette ulusal muhafızların harekete geçirildiğini açıkladı. Trump, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızların harekete geçirildiğini duyurdu. 35 bin 60 korona virüs vakasının bulunduğu ABD genelinde, 457 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

EN ÇOK ETKİLENEN EYALETLER

Trump, Beyaz Saray’da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. New York, California ve Washington’ın koronavirüsü salgınından en çok etkilenen eyaletler olduğuna işaret eden Trump, “Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik” şeklinde konuştu.Trump, ayrıca bu eyaletlerde yeni yatak kapasitesi sağlanacağını da sözlerine ekledi.

SIKI YÖNETİM DEĞİL

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Başkanı Peter Gayno da yaptığı açıklamada, ulusal muhafızların görevlendirilmesine ilişkin, “Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak” ifadelerini kullandı. Ulusal muhafızlar, ABD’de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

ORDU SOKAĞA İNDİ

ABD’nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi. ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor. Öte yandan New York’taki Kovid-19 testlerini yapan Presbyterian Tıp Merkezinin laboratuvarında cumartesi günkü testlerin yarısının pozitif çıktığı belirtildi.

Validen kamulaştırma teklifi

Öte yandan Vali Andrew Cuomo tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipmanlarda sıkıntının baş göstermeye başladığını, Federal hükümeti Savunma Üretim Yasasınının derhal uygulamaya konulmasını, tıbbi malzemelerin sözleşmesini ve edinimini kamulaştırılması gerektiğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de Vali Cuomo, ‘’Superman değilsiniz koronavirüs kapabilirsiniz’’ şeklinde vatandaşlarını uyarmıştı. Yeni tip koronavirüsü ile mücadele kapsamında tedbirlerini artıran New York Valiliğinin aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı da başladı. Vali Cuomo, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Ordu Mühendisleri Birliği’nin New York Eyaletindeki 4 geçici hastane kurulması tavsiyesini kabul etti. Bununla birlikte 4 hastaneye ek olarak, Javits Center’ın da hastaneye dönüştürülebileceğini açıkladı. Dört hastanenin her biri 250 yatağa ve tam donanımlı ve federal hükümet tarafından tam kadroya sahip olacak.

Gizli Servis’e sıçradı

ABD’de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis’in bir çalışanında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Gizli Servis’ten yayımlanan açıklamada, bir çalışana yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi. Yapılan değerlendirmede çalışanın yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis’in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.