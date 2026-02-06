Buz dağlarına yapay zekayla takip

Buz dağları açık denizde eridiğinde muazzam miktarda tatlı su açığa çıkararak küresel iklim modellerini etkiler ve okyanus akıntılarını ve ekosistemlerini değiştirir. Ancak bilim insanları, bu yüzen devlerin binlerce küçük parçaya ayrıldıktan sonraki akıbetlerini ve iklim üzerindeki etkilerini takip etmekte uzun zamandır zorlanıyorlar; çünkü bu parçaların kaderi ve iklim üzerindeki etkisi büyük ölçüde denizlerde kayboluyor. Bu açığı kapatmak için, İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu, buz dağlarını doğdukları anda otomatik olarak tanımlayıp adlandıran ve bazen on yıllarca süren yolculuklarını takip ederek su altındaki sonlarına kadar izleyen bir yapay zekâ sistemi geliştirdi.

SOYAĞACI OLUŞTURULUYOR

Uydu görüntülerini kullanan bu araç, buz dağlarının karadaki buzullardan ve buz tabakalarından koparak oluşan kendine özgü şeklini yakalıyor. Zamanla parçalanırken, makine devasa bir bulmaca çözüyor ve daha küçük "çocuk" parçalarını "ebeveyn"e bağlayarak böylece bu ölçekte daha önce mümkün olmayan ayrıntılı soyağaçları oluşturuyor. Bu, bilim insanlarının uydu görüntülerini tek tek inceleyerek en büyük buz dağlarını görsel olarak tanımlayıp takip ettikleri mevcut yöntemlere kıyasla büyük bir gelişmeyi temsil ediyor.

HEYECAN VERİCİ

Kurumun açıklamasına göre, Grönland üzerindeki uydu gözlemleri kullanılarak test edilen yapay zekâ sistemi, bilim insanlarına "yeni bilgiler" sağlıyor. Açıklamada, küresel ısınmayla birlikte buz kaybının artmasının beklendiği bir dönemde, bu devasa tatlı su kütlelerinin okyanusa nerede eridiğini bilmenin özellikle önemli olduğu belirtildi. Britanya Antarktika Araştırma Kurumu'nda makine öğrenimi uzmanı olan Ben Evans, yaptığı açıklamada, "Heyecan verici olan şey, bunun nihayet bize eksikliğini hissettiğimiz gözlemleri sağlaması. İlk defa, her bir parçanın nereden geldiğini, nereye gittiğini ve bunun iklim için neden önemli olduğunu görebiliyoruz" dedi.







