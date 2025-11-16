Çadırlar su içinde

Gazze Şeridi’nde yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı çadırlar, bölgeyi vuran ilk kış fırtınası ve yoğun yağışa dayanamayarak çöktü; bazıları dakikalar içinde yırtıldı bazıları ise yağmur suyuyla dolarak içindeki aileleri açıkta bıraktı. İsrail’in iki yıl süren saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden sivillerin tek barınağı haline gelen bu yıpranmış çadırlar, şiddetli yağmurla birlikte kısa sürede çamura gömüldü. Yağmurun aniden bastırmasıyla binlerce Filistinli, açlık, hastalık ve bombardımanın yıkımıyla sürdürdükleri mücadelenin yanına bu kez de yağmur altında hayatta kalma savaşı eklemek zorunda kaldı. Kimileri suya bulanmış battaniyeleri kurutmaya çalışırken, kimileri de çadırlarının yırtılan kısımlarını kaldırıp akan suyu uzaklaştırmaya uğraştı.

ÇADIRLARI SU BASTI

Filistinli Ebu Ala, şiddetli yağışın ardından çadırının tamamen suyla dolduğunu ve artık kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Aynı bölgeden Filistinli Muhammed el-Caruşe, “Yağmurun altında kaldık, çözümler gerekiyor. Bir soykırım atlattık, şimdi yeni bir savaş yaşıyoruz” dedi. İki yaşındaki kanser hastası kızıyla yaşayan Sabir Kavvas ise, “Şu an sokakta yaşıyoruz. Yeni bir çadır alacak paramız yok ve yardım eden de yok” diyerek içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi.

ÇOCUKLARIM ISLANMASIN DİYE ÜZERLERİNE KIVRILDIM

Gazzeli anne Farhan Younis, “Sular altında kaldık. Boğuluyoruz. Babamdan kalan anı defteri yok oldu. Çoğumuzun ayağına giyecek terlik bile yok. Terk edildik. Unutulduk” sözleri ile sitem etti. Younis’in komşusu olan başka bir Gazzeli anne, “Kışlık kıyafetlerimiz yok. Zaten yazlık kıyafetlerimiz de yok. 6 kere göç ettik. En son yanımıza sadece 2 senedir kullandığımız çadırı alabildik. İsrail bombardımanında ölmedik. Ama insanlığın duyarsızlığından öleceğiz. Dün gece çocuklarımın üstüne kıvrıldım. Çadırın içine su doluyor. Islanmamaları için gece boyu üzerlerinde uyudum” dedi.

20 ÇOCUKLA SOKAKTA KALDIK

CNN'e konuşan Raed Al-Alayan, "Biz ve küçük çocuklarımız sular altında kaldı. Çadırlarımız sular altında kaldı. Bizi yağmurdan koruyacak çatı yok" sözleri ile içinde bulundukları dramı anlattı. Bir başka kadın ise, çevresinde 20 çocuğa baktığını ancak çadırlarının yıkılması sonucu sokakta kaldıklarını ifade etti. “Öldürülen oğlum bu çadırları bizim için yapmıştı” diyen acılı anne, “Nereye gitmeliyiz, ne yapmalıyız bilmiyorum” dedi.

Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı insani trajedinin, zorlu hava koşulları ve yağmurların etkisiyle eskimiş çadırların sular altında kalması üzerine daha da kötüleştiğini bildirdi.

DÜNYA İZLİYOR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kışın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sıkıntılarının arttığı ve insani trajedinin daha da kötüleştiği, yağmur sularının eskimiş çadırlarını sular altında bırakması ve şiddetli rüzgarların çadırlardan geriye kalanları parçalaması sonucu yaklaşık bir buçuk milyon insanın bu çadırlarda yerinden edilmiş kişiler olarak yaşadıkları belirtildi. Dünyanın, kameralar aracılığıyla halkın yaşadığı trajediye tanık olduğu ve on binlerce ailenin yağmur ve rüzgardan korunaksız kaldığını gördüğü aktarılan açıklamada, bu sahnelerin, Gazze'de giderek artan insani felaketin boyutunu gözler önüne serdiğine işaret edildi.











