Çavuşoğlu ile Tillerson telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson telefonda görüştü.

İki bakan vize krizinin sona ermesinden sonra ilk görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

Vize krizi sona erdi

Türkiye ile ABD arasında 8 Ekim'de başlayan vize krizi ardından bugün karşılıklı açıklamalarla bitmişti.

ABD, Türk vatandaşlarına sınırlı sayıda verdiği vize uygulamasını tamamen kaldırdığını ve resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığını iddia etmişti.

Washington Büyükelçiliği: Güvence vermedik

Türkiye ise bu iddiayı yalanlayarak yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.