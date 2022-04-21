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Dünya Çeçen lider Kadirovdan dikkat çeken Mariupol paylaşımı Öğle saatlerinde ele geçirilecek
AVRUPA

Çeçen lider Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı: Öğle saatlerinde ele geçirilecek

Azovstal fabrikasına sıkışan Ukrayna birlikleri için görüşmeler devam ederken Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan çok konuşulacak bir Mariupol paylaşımı geldi. Kadirov, paylaşımında 'Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak.' ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çeçen lider Kadirovdan dikkat çeken Mariupol paylaşımı: Öğle saatlerinde ele geçirilecek
Foto/arşiv

24 Şubat sabahı başlayan Ukrayna - Rusya savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor. Savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Mariupol'de ise Rus kuşatması devam ediyor.

Kentin Rus kontrolüne geçtiği, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmış, Rusya buradaki askerlerin hayatta kalmaları için teslim olmaları gerektiğini açıklamıştı.

Moskova verdiği süreyi birkaç defa uzatsa da Ukrayna tarafından olumlu yanıt gelmedi. Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan ise bu gelişmenin üzerine çok konuşulacak bir Mariupol paylaşımı geldi.

Çeçen lider haftalardır Ukrayna direnişinin sembol noktalarından birisi olan kentin bugün öğle saatlerinde düşeceğini iddia etti.

Kadirov paylaşımında şu ifadeye verdi;

'Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak.'

Rus ordusunun kuşattığı fabrikada korkutan gelişme: Ukraynalı askerler teslim olmuyor
FOTOĞRAF 19
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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.
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Mizintsev yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, sivillerin tahliyesi için sadece insani amaçlarla Moskova saati ile 14.00'ten itibaren Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından bir insani koridor açtığını belirtti.
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Rus ordusunun, bu bölgede bulunan Ukrayna silahlı güçleri ve yabancı paralı savaşçıların silah bırakıp teslim olmalarını teklif ettiğini kaydeden Mizintsev, \"İlan edilen insani operasyonun Kiev yetkilileri tarafından alaycı bir şekilde kesintiye uğradığını, kimsenin belirtilen koridoru kullanmadığını belirtmek zorundayız. Milliyetçi taburların komutanları, kendilerini ve astlarının hayatlarını kurtarmak için bu fırsatı da kullanmadılar. Aynı zamanda Kiev makamları Rus girişimlerini görmezden geldi, Ukraynalı askerlere insanlık dışı bir tutum sergiledi, onlara anlamsız direnişi durdurma emri vermedi.\" ifadelerini kullandı.
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Rusya'nın, Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için tanıdığı süre bu sabah 06.00'da başlamıştı.
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Ancak uzun süredir Rus güçlerinin kuşatması altında olan stratejik güneydoğu liman kentinde bu yönde herhangi bir gelişmeye dair haber alınamadı.
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ABC televizyonuna konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal \"Şehir hala düşmedi\" dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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Rusya savunma bakanlığı, bir demir-çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'ün kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.
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BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko, Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi.
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Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol 'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.
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Ukrayna'da haftalardır Rusya'nın kuşatması altında olan ve her an düşebileceği söylenen liman kenti Mariupol'de bir Ukraynalı komutan, Facebook hesabında yayınladığı videoda dünyaya yardım çağrısında bulundu.
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Videoya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i, ABD Başkanı Joe Biden'ı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı etiketleyen 36. Tugay komutanlarından Sergiy Volina, “Bunlar son günlerimiz hatta son saatlerimiz olabilir” dedi.
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Mariupol'deki Azovstal metalürji fabrikasına sığındıklarını anlatan Ukraynalı komutan, Rus ordusunun her konuda kendilerinden çok üstün olduğunu kaydetti. Volina, çok sayıda Ukrayna askerinin yaralı olduğunu ve aralarında sivillerin de bulunduğunu belirtti.
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Ukraynalı komutan, “Tüm dünya liderlerinden yardım istiyoruz. Buradan çıkmamız ve üçüncü bir ülkeye götürülmemiz için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Rusya dün gece Mariupol'deki Ukraynalı askerlere silahlarını bırakarak teslim olma çağrısını yinelemişti.
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Rusya Savunma Bakanlığı, “Bir kez daha Kiev yönetimini sağduyu sergileyerek militanlara anlamsız direnişe son verme ve insani koridor üzerinden çıkma emrini vermeye çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
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Başkent Kiev çevresinden çekilerek güçlerini Ukrayna'nın doğusunda kısmen ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas'a yığan Rusya, dün Donbas'ta büyük bir taarruz başlatmıştı.
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Bölgede bulunan Mariupol kenti, Rusya açısından büyük stratejik öneme sahip.
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Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi’nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014’te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas’ı birbirine bağlayacak.
Rus ordusunun kuşattığı fabrikada korkutan gelişme: Ukraynalı askerler teslim olmuyor
Rus işgali sonrasında Mariupol'deki Azovstal Çelik Fabrikası'na sıkışan Ukraynalı askerler direnmeye devam ediyor. Fabrika içindeki 36. Deniz Piyade Birliği'nin Komutanı Serhiy Volina'nın teslim olmayacaklarını açıklayıp ''belki de son saatlerimiz'' sözlerinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı fabrikadaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını açıkladı. Gözler şimdi Rus ordusuna çevrilirken olası bir operasyon halinde katliam yaşanmasından korkuluyor.

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