Çeçenlere yardım eli Türkiye'den

Kurban bayramı vesilesiyle Türkiye, dünyanın bir çok noktasında mülteci konumunda olan mazlumların üzerinden yardım elini çekmedi. Hayırseverlerin yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırdığı kurbanlıklar İnsani Yardım Vakfı (İHH) aracılığıyla Azerbaycan’da da sahiplerine ulaştırıldı. Rus-Çeçen savaşı dolayısıyla 20 yıldan fazladır Azerbaycan’da mülteci konumunda olan Çeçen ailelere 70 hissedardan oluşan 10 adet kurbanlıklar kesilip, 450 paket halinde dağıtıldı.

HER GÜN ÇEÇENİSTAN HAYALİ

Azerbaycan’da mülteci olarak yaşayan Çeçenler, Daymohk Çeçen Kültür Merkezinde, bayram namazını eda ettiler. Türkiye’den hayırseverlerin ulaştırdığı kurbanlıkları keserek bayramı büyük bir sevinçle kutladılar. Yeni Şafak olarak buradaki ailelerlerin bayram sevincine ortak olduk. Çeçen-Rus çatışmaları yüzünden 1999’da yurdundan ayrılarak Azerbaycan’a gelmek zorunda kalan Çeçenlerden biri olan Molaev Ramazan, “Her gün işgalin sonlanacağını düşünerek bir gün yurdumuza döceğiz diyerek geçiyor günlerimiz.” dedi.

TÜRKİYE VURGUSU

Azerbaycan’daki Çeçen Mültecilerin Sözcüsü olan Molaev Ramazan, “Bizim burada çalışmamıza izin vermiyorlar. Sadece barınma hakkımız var. Günlük işlerle hayatımızı idame ediyoruz. Bir de Türkiye’den gelen yardımlar var. İHH, savaşın başından beri burada bize destek oluyor. Bayram güzel geçiyor. Bize destek olan herkese teşekkü ederiz. Sizler için çok dua ediyoruzTürkiye’nin özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür. Ümmetin özgürlüğüdür” dedi.

Hayırseverlerin yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırdığı kurbanlıklar İnsani Yardım Vakfı (İHH) aracılığıyla Azerbaycan’da da sahiplerine ulaştırıldı.

15 Temmuz’da hep dua ettik

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini yakından takip ettiklerini söyleyen Ramazan, “O gece Türk Büyükelçiliğine giderek bir mektup bıraktık. Ümmetin hakkını savunan sizler için her şeye hazır olduğumuzu söyledik. Sabaha kadar Türkiye için dua ettik. Türkiye’nin kıymetini bilmek lazım. Zulüm görmeyenler anlamaz” dedi. İHH, 1996’dan itibaren bölgede bulunan savaş mağduru Çeçenlere destek oluyor. 23 yıldır bölgede çalışmalar yürüten vakıf, ilk dönemlerde 3 binin üzerinde Çeçen ve 200’ün üzerinde yetim çocuğun bulunduğunu onların hayatlarını sürdürmeleri için Çeçence anavatan anlamına gelen Daymohk Çeçen Kültür Merkezi adını verdikleri bir binayı kiralayarak çocuk ve kadınların eğitimini sürdüklerini belirtti. Kadınlar burada terzilik eğitimi alarak ailelerine destek oluyor.

Rus-Çeçen savaşı dolayısıyla 20 yıldan fazladır Azerbaycan’da mülteci konumunda olan Çeçen ailelere 70 hissedardan oluşan 10 adet kurbanlıklar kesilip, 450 paket halinde dağıtıldı.

OYNAT 00:49 30 kişiyi tek başına döven Çeçen Rusya'da kabadayılık yapan gençler, Müslüman kızı rahatsız ettiler. O anda Müslüman kızın yardımına çeçen genç adam koştu.

Yardıma gelen genç Çeçen, 30 serseriyi tek başına darmadağın etti.

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