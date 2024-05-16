CENTCOM: Geçici iskele kuruldu yardım kamyonları karaya çıkacak

“Bugün sabah saat 07.40 sularında ihtiyaç sahibi Filistinli sivillere ilave insani yardım ulaştırma misyonunu destekleyen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı personeli, Gazze sahiline geçici bir iskele kurmuştur. Bu çabanın bir parçası olarak Gazze'ye hiçbir ABD askeri girmemiştir. İnsani yardım taşıyan kamyonların önümüzdeki günlerde karaya çıkmaya başlaması bekleniyor. Birleşmiş Milletler yardımları teslim alacak ve Gazze'ye dağıtımını koordine edecek”