|
Dünya

CENTCOM: Geçici iskele kuruldu yardım kamyonları karaya çıkacak

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insani yardımlar için inşa edilen geçici iskelenin Gazze Şeridi kıyılarına kurulduğunu, ilerleyen günlerde yardım kamyonlarının karaya çıkacağını duyurdu.

10:17 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:19 - 16/05/2024 Perşembe
DHA
CENTCOM'dan insani yardım açıklaması
CENTCOM'dan insani yardım açıklaması
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insani yardımlar için inşa edilen geçici iskelenin Gazze Şeridi kıyılarına kurulduğunu, ilerleyen günlerde yardım kamyonlarının karaya çıkacağını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada,
“Bugün sabah saat 07.40 sularında ihtiyaç sahibi Filistinli sivillere ilave insani yardım ulaştırma misyonunu destekleyen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı personeli, Gazze sahiline geçici bir iskele kurmuştur. Bu çabanın bir parçası olarak Gazze'ye hiçbir ABD askeri girmemiştir. İnsani yardım taşıyan kamyonların önümüzdeki günlerde karaya çıkmaya başlaması bekleniyor. Birleşmiş Milletler yardımları teslim alacak ve Gazze'ye dağıtımını koordine edecek”
denildi.




#ABD
#CENTCOM
#Gazze
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kur’an’da zina ayetleri hangi surede?