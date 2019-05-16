Cephe yine Irak'ta açılacak

Amerika’nın Basra Körfezi’ne savaş gemisi, nükleer kapasiteye sahip B-52 bombardıman uçakları ile birlikte 120 bin askeri sevk etme kararı almasının ardından hareketli günler yaşanıyor. Amerika sevkiyat kararının yanında Deyrizor’da İran destekli milisleri taşıyan konvoyu vurdu. Ardından da Bağdat’ta bulunan vatandaşlarına Irak’ı terk edin çağrısı yaptı. İran ise Haşdi Şabi’ye Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara yönelik saldırılar için hazır olun talimatı verdi. Tüm bu gelişmeler bölgede gerilimi zirveye çıkardı. Iraklı emekli General Galib Salih’e göre yaşananlar savaş hazırlığı.

ÖN CEPHE IRAK VE SURİYE OLACAK

Salih, Amerika ile İran arasındaki ilk çatışmaların Suriye ve Irak’ta yaşanacağını ileri sürdü. Haşdi Şabi Musul Operasyon Odası Komutanı Rıdvan el Ganimi, Irak’ta bulunan tüm ABD askeri noktalarını vuracak askeri güç ve donanıma sahip olduklarını belirtti. İsmini açıklamayan bir Haşdi Şabi generali ise, Haşdi Şabi Güçleri Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in “savaşa hazır olun” talimatı verdiğini söyledi. Yeni Şafak’ın konuştuğu Haşdi Şabi komutanı, el-Mühendis ile yapılan toplantıda ABD’nin Irak’tan kazınması üzerine and içtiklerini anlattı.

200 BİN ASKERİMİZ VAR!

ABD ile girilecek savaşa hazır olduklarını belirten Haşdi Şabi komutanı, “130 bin askerimiz var. Bu sayı Suriye ile birlikte 200 bin kişilik bir güçtür ve küçümsenmemelidir’ dedi.

AMERİKA’DAN 24 KRİTİK ÜS

Suriye Ordusu’ndan ayrılarak muhalif saflara katılan Albay İmed Said ise ABD’nin öncelikli hedefi İran’ın sınırları dışındaki güç merkezleri olacağı öngörüsünde bulundu. ABD’nin Irak’ta 9 üsse sahip olmasına rağmen Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde 24 kritik noktada karargah inşa etiğini söyledi. Said Amerika’nın Suriye’de PKK’yı kullanacağını belirtti.

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İRAN AHVAZ’DA 20 BİN MİLİS EĞİTTİ

İranlı aktivist Elyar Makuyi ise İran’ın Ahvaz, Kirmanşah, Tebriz ve Kürdistan bölgelerinde 3 özel eğitim kampı kurduğunu ve 20 binden fazla milis eğiterek Irak ve Suriye’ye gönderdiği bilgisini verdi. İran Belucistan ve Huzistan’da ise yoğun güvenlik önlemi aldı.

ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılı sonunda Irak’taki bir ABD askeri üssüne sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.

Irak’ı boşaltın emri

ABD Büyükelçiliği

ABD yönetiminin, “İran merkezli ciddi tehdit” iddiasıyla Körfez bölgesine yönelik başlattığı askeri yığınak sonrası Washington’dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD dışişleri Bakanlığı, İran nüfuzunun yoğun olduğu komşusu Irak’ta diplomatik personel ve vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğundaki tüm ikinci derecedeki personelden Irak’ı terk etmesini istedi. İki temsilcilikte de vize işlemleri askıya alındı Talimat, Washington yönetiminin, geçen hafta İran’ın ve bölgede onun adına hareket eden güçlerin, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılar planladıklarının tespit edildiğini açıklamasının ardından geldi.

SİVİLLERE DE UYARI YAPILDI

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaş ve çalışanlarının Irak’ı terk etmelerini isteyerek izlenmesi gereken bazı talimatlar yayımladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Irak’ta bulunan ABD’li vatandaşlar ve büyükelçilik personelinin en yakın zamanda ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi. ABD diplomatik personeli ve vatandaşlarından ilk tarifeli seferle Irak’ı terk etmeleri istendi.

ALMAN ORDUSU EĞİTİM KARARI

Alman Savunma Bakanlığı’ndan bölgedeki gerilimle ilgili açıklama geldi. Reuters’e konuşan Alman yetkililer, Irak’ta Alman ordusunun yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin bölgede yükselen gerilim nedeniyle durdurulduğunu belirttiler. Irak’ta 160 Alman askeri bulunuyor.

HOLLANDA DA DURDURDU

ABD ve Almanya’nın Irak kararından sonra Hollanda da bu ülkeldeki misyonunu durdurma kararı aldı. Hollanda resmi haber ajansı ANP’nin haberine göre yerel düzeyde devam eden yardım faaliyetinin durdurulduğu açıklandı. Hollanda ordusunun diğer yabancı güçler ile birlikte Erbil’de Irak askerlerine eğitim verdiği biliniyor.

Bazı nükleer taahhütler askıda

Öte yandan bölgede gerilimi tırmandıracak bir diğer adım da İran’dan geldi. Tahran yönetimi geçen hafta açıkladığı bazı nükleer taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin kararını dün uygulamaya koydu. İran’ın Erak ve Natanz nükleer tesislerine ilerleyen günlerde yabancı basın temsilcilerinin davet edileceği ve bu tesislerde yapılan çalışmalar ve programın kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

Hamaney: Savaş istemiyoruz

Ali Hamaney

ABD baskısı artarken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den gerilimi düşürmeye yönelik bir açıklama geldi. Hamaney, ülkesinin ABD ile bir savaş istemediğini söyledi. Hamaney, söz konusu mücadelenin “iradelerin çarpışması” olduğunu belirterek, “Bizim irademiz daha güçlüdür. İran halkı ABD’ye karşı direniş seçeneğini benimsemiştir ve bu mücadelede ABD geri adım atmak zorunda kalacaktır. Bu askeri bir mücadele değildir, çünkü savaş olmayacak. Savaşın olması ABD’nin de çıkarına değil, bunu çok iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı. Hamaney, “ABD bugünkü tavrını sürdürdükçe müzakere olmaz. Mevcut Amerikan yönetimiyle yapılacak müzakere, iki kere zehirdir” sözleriyle ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden müzakere teklifini reddetti.

İran’a karşı aynı saftayız

Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Kudüs’te bir törende yaptığı konuşmada, Arap-İslam ülkeleriyle İran’a karşı “aynı safta” yer aldıklarını vurgulayarak, “İran’ın saldırganlığını püskürtme konusunda birlik içindeyiz” dedi. Netanyahu, Arap ülkeleriyle ilişkilerinde ciddi gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, “İsrail ile birçok Arap ve İslam ülkesi arasındaki ilişkilerde ilerleme ve yeni bir gelişme süreci yaşanıyor” dedi.

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Çıbanbaşı devrede

Bölgenin çıbanbaşı ve İran karşıtı cephenin üyelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ın dün Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Hekim ve Al Nahyan’ın ilişkilerin iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi konusuna vurgu yaptığı aktarıldı. Telefon görüşmesinin BAE kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.



