Çevreci yakıtlı uçak İngiltere'den ABD'ye uçuyor

Virgin Atlantic, bugün İngiltere hükümetinin de desteğiyle SAF yakıt kullanan uçağın, ilk transatlantik uçuşu bugün yapacağını ve Londra Heathrow Havalimanı’ndan havalanarak New York JFK Havalimanı’na ineceği belirtildi.





SAF yakıtla gerçekleşecek uçuşun ilk olmadığını ifade eden Virgin Atlantic,“SAF uçuşları tamamen yeni olmasa da (RAF bunu 2022'de Oxfordshire üzerinde gerçekleştirdi ve yakın zamanda bir Gulfstream özel jeti, ilk transatlantik uçuşunu tamamladı) Flight100, uzun mesafeli ticari bir havayolu için ilk olacak ve sivil havacılıkta sürdürülebilir yakıt potansiyelini gösterecek” açıklamasını yaptı.





“Karbondioksiti dönüştürerek, salınımı yüzde 70 oranında azaltır”





Virgin Atlantic’in SAF yakıtla ilgili yaptığı açıklamada, halihazırda uçuşlarda yalnızca yüzde 50 oranında SAF yakıt kullanabildiklerini, 2030 yılına kadar yüzde 10 artışla 40 milyon ton SAF yakıta ihtiyaçları olacağının altını çizdi. Virgin Atlantic, “SAF, kullanılmış yemeklik yağlar ve hayvansal yağlardan atık kağıt, odun ve bitkilere ve hatta çelik üretimi gibi süreçlerden kaynaklanan endüstriyel atık gazların dönüştürülmesine kadar değişebilen biyokütle hammaddelerinden yapılır.



