Dünya Bir milyon şehit
AFRİKA

Bir milyon şehit

Uzun yıllar Cezayir’le ticari ve siyasi ilişkiler kuran Fransa, 1830’da bu verimli toprakları fiili olarak işgale başlamıştı. Sonraki 132 yıl boyunca, Cezayirliler Fransız sömürgeciliğinin en ağır şartlarıyla yüzleşmek durumunda kaldılar. Cezayir’i sadece sömürmeyen Fransa, aynı zamanda bu İslâm ülkesinin dinine ve kültürüne de savaş açmıştı. Çok sayıda cami ve mescit kiliseye çevrilirken, Cezayirlilerin Hristiyanlaştırılması yönündeki çabalara da hız verildi. Bu uzun ve sancılı süreç boyunca, Fransızlarla çıkan çeşitli çatışmalarda hayatını kaybeden Cezayirli sayısı yüz binleri buluyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cezayir Bağımsızlık Savaşında bir milyon kişi şehit oldu
Arşiv.

Uzun yıllar Cezayir’le ticari ve siyasi ilişkiler kuran Fransa, 1830’da bu verimli toprakları fiili olarak işgale başlamıştı. Sonraki 132 yıl boyunca, Cezayirliler Fransız İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası dengeler yeniden kurulurken, Cezayir halkı da sömürgecilere karşı organize bir direniş örgütleyebilmek için gerekli gücü bulmaya başladı. 1954’te başlayan Cezayir Bağımsızlık Savaşı, ardında 1 milyona yakın kurban bırakacaktı. Buna rağmen özgürlük emelinden vazgeçmeyen Cezayirliler, 1 Temmuz 1962 günü düzenlenen referandumla, Fransız sömürgesinden resmen kurtuldular. Referandumda Cezayir halkının yüzde 99,72’si bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı.

Cezayir'in mücadelesi

O tarihten günümüze kendi ayakları üzerinde durmanın mücadelesini veren Cezayir, bugün İslâm dünyasının en özgün ve güçlü ülkelerinden biridir. Fransızların ülke tarihinde ve halkın şuuraltında bıraktığı acı dolu hatıraların silinebilmesi için gösterilen gayretler de bütün hızıyla devam ettirilmektedir.

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