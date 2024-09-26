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Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: İsrail Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: İsrail Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor

07:5426/09/2024, Perşembe
AA
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Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları Lübnan'da tekrarladığını belirterek, " "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda konuştu.

Konuşmasında, ülkesinin "İsrail'in iğrenç saldırıları karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğunu" kaydeden Ataf, İsrail'in bu saldırılarının mutlak bir şekilde reddedilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: İsrail'in Lübnan bombardımanı sürüyor

Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ederken, El-Hiyam beldesine düzenlediği hava saldırısı büyük bir endişe yarattı. Saldırı sonrası bölgede yoğun dumanların yükselmesi, yerel halk arasında panik yarattı. Saldırının hedefi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lübnan hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı. Uluslararası gözlemciler, çatışmaların tırmanmasının hem bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceğine hem de insan hakları ihlallerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bölgeye gönderilen yardım ekipleri, sivil can kaybı ve yaralı sayısını belirlemeye çalışıyor. Söz konusu saldırılar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimlerin artmasına neden olurken, uluslararası toplumdan çözüm arayışlarının hızlandırılması yönünde çağrılar yapılıyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarının
"İsrail'in Gazze'den kopyaladığı suçların tüm unsurlarını tamamladığını" ifade eden Attaf, "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor."
dedi.
İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarıyla, güvenlikten yararlanmasının komşularını bundan mahrum bırakmaktan geçtiğine kanıtladığına dikkati çeken
Attaf, "İşgalci İsrail barış istemediğini ve kendisini tüm kısıtlamaların dışında gördüğünü kanıtladı." diye konuştu.
Terör devleti İsrail Lübnan sınırında kara harekatına hazırlanıyor

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı hain katliamlara tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrısını umursamadan devam ediyor. İşgalciler, sadece Gazze'de yaptıkları alçak saldırılarla kalmayıp soykırımı genişletmeyi amaçlıyor. Terör devleti İsrail, Lübnan'da uçurdukları savaş uçaklarıyla, sınırdan ateşledikleri füzeleriyle masum Lübnanlı sivilleri vurmakta. Geçtiğimiz günlerde de Lübnan sınırına çok sayıda ağır zırhlı araç gönderen Siyonistler, Lübnan sınırında kara harekatı operasyonu planları yapmaya başladı. Terör devletinin katil Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırına gitti ve oradaki işgalcilere üstlerinde uçan savaş uçaklarını işaret ederek, "Yukarıdaki uçakları duyuyorsunuz, bütün gün saldırıyoruz. Hem sizin girişiniz için alan hazırlamak (kara harekatından bahsediyor), hem de Hizbullah'a darbe indirmek için çalışıyoruz." sözleriyle alçak saldırılarından ve planlarından bahsetti.

Orta Doğu'nun, kendisini yakın ufukta beliren kapsamlı bir savaş belasından korumak için herkesin ortak çabasına ihtiyacı olduğunu aktaran Attaf, çabaların aynı zamanda Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıların son verilmesine de odaklanması gerektiğini ifade etti.

İsrail Lübnan'da 650 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

#Cezayir
#Ahmed Attaf
#İsrail
#Lübnan

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