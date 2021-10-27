Cezayir'den Macron'a sert tepki: Fransa'dan bizim millet olmadığımıza dair böğürmeler arttı

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Danışmanı Abdulmecid Şeyhi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sömürgecilikten önce bir Cezayir ulusunun yokluğuna ilişkin açıklamalarına sert eleştiriler yöneltti.

Şeyhi, Fransız sömürgeciliğine (1830-1962) karşı 1 Kasım 1954 devriminin patlak vermesinin 67. yıldönümü vesilesiyle Cezayir Meclisi'nin üst kanadı Millet Konseyi'nde düzenlenen sempozyumda konuştu.

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"Sanki biz aniden yeryüzüne çıkan su baloncuklarıyız"

Danışman Şeyhi, konuşmasında, "Bugünlerde karşı taraftan (Fransa) bizim bir millet olmadığımız yönündeki böğürmeler arttı. Sanki biz aniden yeryüzüne çıkan su baloncuklarıyız. Sanki Allah dünyayı yarattığında nereden geldiğini bilmediğimiz karanlık bir yer bıraktı." dedi.

Millet Konseyi Başkanı Salih Gucil de Fransa'nın o dönemde Cezayir'e uyguladığı sömürünün dünyada eşi benzeri görülmediğini söyledi.

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Gucil, "Fransa, Cezayir halkını yok etmek ve yerine Avrupalı bir halk getirmek istedi ve bu sömürge planının hedefi Cezayir'i işgal etmekti. Cezayir nüfusunun demografik büyümesi bu planın varlığını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Konsey Başkanı Gucil, Fransa'nın Cezayir halkına uyguladığı soykırıma işaret ederek, sömürünün başladığı 1870'te Cezayir'in nüfusunun 3 milyon olduğunu, aradan geçen 40 yıl sonra 1910'da ülke nüfusunun artmadığını ve aksine 2 milyon 900 bine düştüğünü vurguladı.

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Macron'un Le Monde gazetesinde 2 Ekim'de yayımlanan Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine dair sözlerine karşılık Cezayir yönetimi 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

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Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiğinin vurgulandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.