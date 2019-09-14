Güvercin, kedi ve yunuslar: CIA'in hayvan casusları

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Soğuk Savaş döneminde kullandığı hayvan casusların görevlerini açıkladı. CIA tarafından yayınlanan belgeler, güvercinlerin Sovyetler Birliği'nde hassas bölgelerin fotoğraflanması, kuzgunların dinleme cihazlarını yerleştirmesi ve yunusların ise su altı görevleri için nasıl eğitildiğini anlatıyor.

Kuzgun

CIA'ın aynı zamanda kediler ve köpekler üzerinde de çeşitli deneyler yaptığı biliniyor. Örgütün köpekleri uzaktan kumanda etme amacıyla beyinlerinin içine yerleştirilen elektrik implantlarla uzaktan kontrol edilip edilmediği üzerine çalışmalar yaptığı açıklandı.

CIA'in yunusları ise Sovyetler Birliği'nin nükleer denizaltı filosu geliştirmesinde casusluk yapmak üzere eğittiği açıklandı.Örgütün gizli görevlerinde 3-4 mil uzağa uçup geri gelebilen kuzgunların da çokça kullanıldığı belirtiliyor.