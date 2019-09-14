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AMERİKA

CIA hayvanları nasıl casus olarak kullanıyor, CIA'in hayvan casusları

Güvercin, kedi ve yunuslar: CIA'in hayvan casusları

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Soğuk Savaş döneminde hayvanları nasıl ve hangi görevlerde kullandıklarına dair yeni belgeler yayınladı. Örgütün casus hayvanlar listesinde yunus, kedi, köpek, güvercin ve kuzgunlar bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CIA su altı görevlerinde yunusları kullanıyordu.
CIA su altı görevlerinde yunusları kullanıyordu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Soğuk Savaş döneminde kullandığı hayvan casusların görevlerini açıkladı. CIA tarafından yayınlanan belgeler, güvercinlerin Sovyetler Birliği'nde hassas bölgelerin fotoğraflanması, kuzgunların dinleme cihazlarını yerleştirmesi ve yunusların ise su altı görevleri için nasıl eğitildiğini anlatıyor.

Kuzgun

CIA'ın aynı zamanda kediler ve köpekler üzerinde de çeşitli deneyler yaptığı biliniyor. Örgütün köpekleri uzaktan kumanda etme amacıyla beyinlerinin içine yerleştirilen elektrik implantlarla uzaktan kontrol edilip edilmediği üzerine çalışmalar yaptığı açıklandı.

CIA'in yunusları ise Sovyetler Birliği'nin nükleer denizaltı filosu geliştirmesinde casusluk yapmak üzere eğittiği açıklandı.Örgütün gizli görevlerinde 3-4 mil uzağa uçup geri gelebilen kuzgunların da çokça kullanıldığı belirtiliyor.

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