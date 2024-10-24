Cibaliye’de son nefere kadar direniş

Terör devleti İsrail’in karadan saldırı başlattığı ve tam ablukaya aldığı Cibaliye’de, komutanlarını yitiren bir grup Hamas direnişçisi adeta destan yazıyor. İşgalci İsrail ordusunun yaklaşık 2 haftadır kuşatma altına aldığı Cibaliye’de katliamların ardı arkası ise kesilmiyor. İşgale karşı direnen Hamas’ın askeri kolu Kassam Tugayları ise şanlı bir direniş gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz pazar günü üstün hizmet madalyası almış İsrailli Albay Ahsan Daxa’yı etkisiz hale getiren Kassam güçlerinin, saldırıyı emir komuta zinciri dışında gerçekleştirdiği ve şehit olan komutanlarının ardından direnmeye devam ettiği ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre eylemi gerçekleştiren Kassam Tugayları’na bağlı askerlerin Cibaliye’de bulunan sorumlu komutanı, yardımcısı ve onun da yardımcısı şehit oldu. Ancak grup direnmekten vazgeçmeyerek İsrailli albay’ı öldürdü.