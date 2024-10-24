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Cibaliye’de son nefere kadar direniş

Cibaliye’de son nefere kadar direniş

Burak Doğan
04:0024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ahsan Daxa
Ahsan Daxa

2 haftadır ağır bir kuşatma altında olan Cibaliye’de komutanlarını ve komutan yardımcılarını kaybeden bir grup Hamaslı, büyük direniş gösteriyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre İsrailli Albay Ahsan Daxa’yı etkisiz hale getirenler de artık emir komuta zinciri dışında çatışmaya devam eden bu grubun bünyesinde bulunuyor.

Terör devleti İsrail’in karadan saldırı başlattığı ve tam ablukaya aldığı Cibaliye’de, komutanlarını yitiren bir grup Hamas direnişçisi adeta destan yazıyor. İşgalci İsrail ordusunun yaklaşık 2 haftadır kuşatma altına aldığı Cibaliye’de katliamların ardı arkası ise kesilmiyor. İşgale karşı direnen Hamas’ın askeri kolu Kassam Tugayları ise şanlı bir direniş gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz pazar günü üstün hizmet madalyası almış İsrailli Albay Ahsan Daxa’yı etkisiz hale getiren Kassam güçlerinin, saldırıyı emir komuta zinciri dışında gerçekleştirdiği ve şehit olan komutanlarının ardından direnmeye devam ettiği ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre eylemi gerçekleştiren Kassam Tugayları’na bağlı askerlerin Cibaliye’de bulunan sorumlu komutanı, yardımcısı ve onun da yardımcısı şehit oldu. Ancak grup direnmekten vazgeçmeyerek İsrailli albay’ı öldürdü.


SALDIRILARINI ARTIRDI

Kassam Tugayları’na mensup mücahitlerin ise komutanları dahi olmadan direniş gerçekleştirdiği öğrenildi. İsrail ordusunun 401'inci Tugayı’na yönelik karşı saldırıları devam ederken dün İsrail’e ait bir tankı daha imha etti. İsrail ise komu-tanları dahi şehit düşmesine rağmen direniş gösteren Kassam Tugayları’na karşı Cibaliye Kampı'nı saldırılarını artırdı. 5 ekim’den bu yana yaklaşık 600 Filistinliyi ise şehit etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı. Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.






#cibaliye
#orta doğu
#direniş
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