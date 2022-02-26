Dünya Çin ABD istihbaratını Rusyaya verdi
ASYA

Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

ABD yönetiminin, Rusya’nın askeri yığınağıyla ilgili istihbaratı üç aydır Çin ile paylaştığı ortaya çıktı. Ancak Pekin yönetimi, Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması ve işgali durdurması için kendisine verilen bu istihbaratı iddialara göre Moskova ile paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi
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ABD yönetiminin, Çin’in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması için üç ay boyunca, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına ilişkin istihbaratı Çin ile paylaştığı ancak Pekin’in bu istihbarat paylaşımını Ruslara bildirdiği iddia edildi.

New York Times gazetesine konuşan ABD’li bir yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin son üç ay içinde üst düzey Çin yetkilileri ile Ukrayna konusunda 6 kez görüştüğünü ileri sürdü. Yetkili, Pekin’in kendilerinden aldığı istihbaratı Rusya ile paylaştığını ve Rus tarafına “ABD’nin iki ülke arasına nifak sokmaya çalıştığını” söylediğini kaydetti.

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