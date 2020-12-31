Dünya Çin ABDnin savaş gemileriyle Tayvan Boğazından geçişini "güç gösterisi" olarak nitelendirdi
ASYA

Çin ABD'nin savaş gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçişini "güç gösterisi" olarak nitelendirdi

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin iki güdümlü füze destroyerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini "güç gösterisi" olarak niteledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı hava ve deniz unsurlarının bölgeye sevk edilerek, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçişlerini tamamlayana kadar izlediğini belirten Bakanlık Sözcüsü Vu, geçişi "güç gösterisi ve provokasyon" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
ABD Donanması yaptığı açıklamada, &quot;gemilerin Tayvan Boğazı'ndan uluslararası hukuka uygun, rutin geçiş gerçekleştirdiğini&quot; kaydetmişti.
ABD Donanması yaptığı açıklamada, "gemilerin Tayvan Boğazı'ndan uluslararası hukuka uygun, rutin geçiş gerçekleştirdiğini" kaydetmişti.

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin iki güdümlü füze destroyerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişiyle "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı unsurlara yanlış sinyal gönderdiğini" belirterek, bu geçişi "güç gösterisi" olarak niteledi.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasına bağlı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS John S. McCain ve USS Curtis Wilbur Tayvan Boğazı'ndan geçişine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı hava ve deniz unsurlarının bölgeye sevk edilerek, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçişlerini tamamlayana kadar izlediğini belirten Sözcü Vu, geçişi "güç gösterisi ve provokasyon" olarak nitelendirdi.

"Teyakkuzdayız"

Vu, ÇHKO'nun ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünü korumak ve her an tüm provokatif hareket ve tehditlere yanıt vermek için hazır ve teyakkuzda olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"ABD gemilerinin bu hareketi Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı unsurlara yanlış sinyal gönderdi, Tayvan Boğazı bölgesinin barış ve istikrarını ciddi şekilde tehlikeye attı. Bu harekete kesinlikle karşı çıkıyoruz."

ABD Donanması yaptığı açıklamada, "gemilerin Tayvan Boğazı'ndan uluslararası hukuka uygun, rutin geçiş gerçekleştirdiğini" kaydetmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Abone Ol Google News
İndirimi duyan mağazaya koştu

İndirimi duyan mağazaya koştu

İstanbul'da zabıta ekibini şaşırtan manzara.
Sivasta fıkra gibi olay

Sivas'ta fıkra gibi olay

​Komşusuyla inatlaşınca üst geçit gibi misafir odası yaptı.
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat

İzmir'de korkunç olay

İzmir'de korkunç olay

Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü.

​Milyonlarca kart sahibine dikkat çeken çağrı.

'Canım sıkıldığı için yaptım'

'Canım sıkıldığı için yaptım'

​Konya'da otobüsün şoförünü darp etti, sebebi pes artık dedirtti.
Son durumu paylaştı

Son durumu paylaştı

Tek tek adliyedeki, emniyetteki, hastanelerdeki rakamlar...
Balık değiliz hiçbirinizi unutmadık!

Balık değiliz hiçbirinizi unutmadık!

Para ve şöhret için insanların aklıyla sağlığıyla oynadılar.

Şov yaptı

Şov yaptı

​Batuhan Karadeniz artık attığı gollerle konuşuluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.