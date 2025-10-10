Çin Başbakanı Li'den Kuzey Kore'ye 'daha adil bir dünya düzeni' için işbirliği mesajı

Çin Başbakanı Li Çiang, Kuzey Kore'yi ziyaretinde, "daha eşit ve adil bir dünya düzeni" için işbirliğini derinleştirme mesajı verdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, ziyaretinin ikinci gününde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin çok taraflı işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirten Li, Çin'in, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde yakın eş güdüm ve işbirliği içinde, çok taraflılığı koruyarak ve uygulayarak uluslararası düzeninin daha eşit ve adil yönde gelişimini desteklemek için Kuzey Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Li, Çin hükümetinin, Kuzey Kore ile ilişkileri uzun vadeli ve stratejik bir perspektiften gördüğünü, iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliğini sürdürmenin, güçlendirmenin ve geliştirmenin Çin'in değişmez siyaseti olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) da görüşmeye ilişkin haberinde, Kim'in, Çin ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin Pyongyang yönetiminin de değişmez duruşu olduğunu söylediğini aktardı.





Şi'den tebrik mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore İşçi Partisinin (KİP) 80. kuruluş yılı dolayısıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı gönderdi.

Şi, mesajında, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin hükümeti, Çin-Kuzey ilişkilerini güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik tutarlı siyasetini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Başbakan Li, Çin Devlet Başkanı Şi'nin 2019'daki ziyaretinden bu yana Kuzey Kore'yi ziyaret eden en üst düzey Çinli lider ve 2009'dan bu yana ziyaret eden ilk Başbakan oldu.

Li'den önce en son, dönemin Başbakanı Vın Ciabao, 2009'da ülkeyi ziyaret etmişti.

Başbakan Li ve heyetinin, KİP'in 80. kuruluş yılı dolayısıyla başkent Pyongyang'da düzenlenecek askeri geçit törenine katılması bekleniyor.





Meydan okuma mesajı olarak yorumlandı

Li'nin ziyareti, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eylül ayı başında Çin'e yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Kim, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla 3 Eylül'de Pekin'de Tienanmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin, törende Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine meydan okuma niteliği taşıyan bir ittifak mesajı olarak yorumlanmıştı.















