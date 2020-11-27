Çin bu kez de suçu Avrupa'ya attı: Virüs ilk onlarda çıktı

Çin'de iktidarda bulunan Komünist Partisi'nin yayın organlarından People's Daily gazetesinde çıkan bir haberde, "Kovid-19 salgını Çin'in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı. Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir" ifadeleri yer aldı.

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"VİRÜS ZATEN VARDI"

Haberde, Çin Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi eski Başkanı Zeng Guang'ın görüşlerine yer verilerek, "Virüs nerede ve ne zaman yayılmaya başladı? Virüsün izini sürmek tüm cevapları vermez. Öyle görülüyor ki Vuhan'da tespit edilmeden önce virüs dünyanın farklı bölgelerinde mevcuttu" denildi.

Zeng Guang ayrıca virüsün ilk Çin'de tespit edilmesinin asıl sebebinin, ülkenin SARS ile mücadele için kurduğu "salgın önleyici sistemin" başarısı olarak değerlendirdi.

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2019'DA BARSELONA'DA GÖRÜLDÜ

Çinli eski devlet yetkilisinin açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri de İtalya ve İspanya örneği oldu. Zeng, virüsün kaynağı olarak İtalya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yayınlanan ve geçen yıl ekim ayında ülkeye götürülen kanser hastalarının örneklerinde Kovid-19 antikorlarının bulunduğunu söyleyen bir makaleye atıfta bulundu. Başka bir makaleden yapılan alıntıda ise Mart 2019'da alınan örneklerde Barselona'nın kanalizasyon sisteminde SARS-Cov-2'nin izlerinin bulunduğu iddia edildi.

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ÇİN DAHA ÖNCE DE ABD'Yİ SUÇLAMIŞTI

Mart ayında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü virüsün Amerikan ordusu tarafından Çin'e getirildiğini iddia etmiş, virüsün Wuhan şehrinde ortaya çıktığını söyleyen ABD ve Avustralya hükümetini eleştirmişti.

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