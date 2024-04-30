|
Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı: Hamas temsilcileriyle bir araya geldik

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Çin'in daveti üzerine Hamas ve Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) temsilcileriyle bir araya gelindiğini açıkladı.

12:59 - 30/04/2024 Salı
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying bugün yaptığı açıklamada, Hamas ve El Fetih temsilcilerinin Çin'in daveti üzerine başkent Pekin'e geldiklerini tarafların Filistin'in mevcut durumu ile ilgili konuların ele aldıklarını belirtti. Açıklamada, “Çin tarafının daveti üzerine Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) ve Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) temsilcileri, Filistin uzlaşısının teşvik edilmesi konusunda derinlemesine ve samimi bir diyalog kurmak üzere geçtiğimiz günlerde Pekin'e geldi.


İki taraf diyalog ve istişare yoluyla uzlaşıyı gerçekleştirme yönündeki siyasi iradelerini tam olarak ifade etmiş, birçok spesifik konuda görüşmelerde bulunmuş ve cesaret verici ilerlemeler kaydetmiştir. Taraflar, Filistin dayanışması ve birliğinin erken bir tarihte sağlanması amacıyla bu diyalog sürecini devam ettirme konusunda mutabık kaldılar” ifadeleri yer aldı.



#Çin
#Hamas
#Filistin
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı personel alımı takvimi 2024