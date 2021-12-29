Çin Elon Musk’ı BM Uzay İstasyonu’na şikayet etti

Çin, hem uzay istasyonlarının hem de istasyonda alışan 3 astronotun güvenliğinden endişe edildiğini kaydederek, Musk’ın uzay anlaşma yükümlülüklerini hiçe saydığını bildirdi. Çin hükümeti, 6 Aralık’ta BM’ye yaptığı şikayette, Çin Uzay İstasyonunun, Space-X tarafından fırlatılan Starlink uydularıyla çarpışmayı önlemek çin "kaçınma manevraları" gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin Uzay Ajansı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD‘nin böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için acil önlemler alması gerektiğini belirterek, Washington’u, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin 1967 tarihli anlaşmada yer alan "astronotların güvenliğini koruma" yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Space-X uyduları, internet erişiminin yetersiz olduğu bölgelere şu ana kadar 200 bin Starlink uydusu fırlatarak iyileştirmeyi amaçlıyor.

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