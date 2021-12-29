Dünya Çin Elon Muskı BM Uzay İstasyonuna şikayet etti
ASYA

Çin Elon Musk’ı BM Uzay İstasyonu’na şikayet etti

Çin, Elon Musk’ın Space-X uydularının, Çin Uzay İstasyonu’na isabet etmesinden endişe duydukları gerekçesiyle BM Uzay İstasyonu’na şikayet etti. Elon Musk’ın sahibi olduğu Space-X uydularının fırlatılmasının ardından Pekin, 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde gönderilen uyduların Çin Uzay İstasyonu’na çarpmasının son anda engellendiğini açıklayarak Musk’ı BM Uzay İstasyonuna şikayet etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çin Elon Musk’ı BM Uzay İstasyonu’na şikayet etti
Elon Musk

Çin, hem uzay istasyonlarının hem de istasyonda alışan 3 astronotun güvenliğinden endişe edildiğini kaydederek, Musk’ın uzay anlaşma yükümlülüklerini hiçe saydığını bildirdi. Çin hükümeti, 6 Aralık’ta BM’ye yaptığı şikayette, Çin Uzay İstasyonunun, Space-X tarafından fırlatılan Starlink uydularıyla çarpışmayı önlemek çin "kaçınma manevraları" gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin Uzay Ajansı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD‘nin böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için acil önlemler alması gerektiğini belirterek, Washington’u, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin 1967 tarihli anlaşmada yer alan "astronotların güvenliğini koruma" yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Space-X uyduları, internet erişiminin yetersiz olduğu bölgelere şu ana kadar 200 bin Starlink uydusu fırlatarak iyileştirmeyi amaçlıyor.

Elon Musk'tan 906 milyon dolarlık hisse satışı
EKONOMİ
Elon Musk'tan 906 milyon dolarlık hisse satışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Niğdede film gibi olay

Niğde'de film gibi olay

Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü.
Gururlandıran başarı

Gururlandıran başarı

​KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandırdı.
Meteorolojiden Antalyaya kırmızı kodlu uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına cevap.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

​Bakan Kurum: Milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanındayız

​Sovyetler'in çöküşünden bu yana bir ilk.

Ülkemizde yaşayan ve farklı özelliklere sahip köpek ırkları.

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete açtı.

​300 TL'ye mal oldu anahtarsız ve şoförsüz gidiyor...
Acı tesadüf

Acı tesadüf

Kaza yerinden geçerken fark etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.