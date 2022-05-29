Dünya Çin ile Samoa Adaları arasında ittifak
ASYA

Çin ile Samoa Adaları arasında ittifak

Samoa Adaları ve Çin, dün iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda anlaşma imzaladı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Çin ile Samoa Adaları arasında ittifak
Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Samoa Başbakanı Fiame Naomi Mata’afa bir araya geldi.

Samoa Adaları ve Çin, dün iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda anlaşma imzaladı. Samoa Adaları hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Samoa Başbakanı Fiame Naomi Mata’afa bir araya gelerek ‘iklim değişikliği, salgın ve güvenlik’ konularını görüştü.

Nisan ayında da Çin, bölgedeki bir diğer ada ülkesi Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalamış, söz konusu anlaşma Asya-Pasifik’te tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Pekin yönetimi uzun süredir Avustralya, İngiltere ve ABD tarafından ilan edilen AUKUS Paktı’na karşı bölgede ittifak kurabileceği ortak arayışında.

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