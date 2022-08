Çin işgal tatbikatını tamamladı

Filistinli şehidin annesinden duygulandıran konuşma: İbrahim zafere ulaştı!

Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye saldırılarını tekrar başlatan işgalci İsrail, aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep oldu. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde de 3 Filistinliyi katletti. Nablus'ta şehit edilenlerin İbrahim En-Nablusi, İslam Sabuh ve Hüseyin Taha isimli kişiler olduğu ve bunlardan ilk ikisinin Fetih hareketinin askeri kanadı durumundaki Aksa Şehitleri Tugayları'nın komutanlarından oldukları, Hüseyin Taha'nın ise 16 yaşında bir genç olduğu bildirildi. Şehitlerden İbrahim En-Nablusi'nin annesi Rividya Hastanesi'nin önünde yaptığı konuşmada; 'Yüzlerce İbrahim'den bir İbrahim'i vurdularsa, hepiniz bir İbrahim Nablusi'siniz. O çok sevdiği Muhammed aleyhisselam'a doğru yola çıktı! İbrahim kazandı. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Ey Rabbim! Ben oğlumu sana bağışladım. Onu şehitlerin arasında kabul et!' sözleri ile dua etti. İbrahim En-Nablusi'nin babası da cenazesinde, 'Bu, omuzunda özgürlük ve onur silahını taşıyan her onurlu ve her özgür kişinin sonudur' dedi.