Dünya Çin işgal tatbikatını tamamladı
ASYA

Çin işgal tatbikatını tamamladı

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları noktaladığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Çin işgal tatbikatını tamamladı
Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını tamamladığını duyurdu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurdu. Tatbikatlardaki görevlerin başarıyla tamamlandığı, ordunun müşterek muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini aktaran Sözcü Şi, Tayvan Boğazı'ndaki durumu izleyeceklerini ve muharebeye hazırlık tatbikatları düzenli olarak icra edeceklerini belirtti.

  • Açıklama, Çin'in sabah saatlerinde Tayvan konusunda bir siyaset belgesi yayımlamasının ardından geldi. Belgede Çin ile Tayvan arasında ideolojik ve sosyal farklılıkların tanınması temelinde "barışçı yeniden birleşme" hedefini vurgulanmıştı.

Çin'de kabine görevindeki Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İlişkileri Dairesi ile Enformasyon Dairesinin ortak yayımladığı, "Tayvan Sorunu ve Yeni Dönemde Çin'in Birleşmesi" başlıklı belgede, Pekin'in Ada üzerindeki egemenlik iddiaları yinelenirken uzlaşmacı mesajlara yer verilmesi dikkati çekmişti.

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Tatbikatlar Ada çevresindeki 6 bölgede yürütülmüştü

Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4-7 Ağustos'ta Ada çevresinde 6 bölgede askeri tatbikatlara başlamıştı. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolarken, faaliyetler 8 ve 9 Ağustos'ta da devam etmişti.

Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'ndaki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin iptal edildiği bildirilmişti.

Bu arada, Tayvan da dün Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatı yapmıştı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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