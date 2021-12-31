Dünya Çin medyası Türk Devletleri Örgütü yeni bir güç olarak yükseliyor
ASYA

Çin medyası: Türk Devletleri Örgütü yeni bir güç olarak yükseliyor

Çinli medya kuruluşu South China Morning Post, Türk Devletleri Örgütü'nü gündemine aldı. Haberde, Türk devletlerinin dayanışmasının Çin için tehdit oluşturduğu ifade edilerek "Dünya jeopolitiğinin kalbinde yeni bir güç yükseliyor" yorumuna yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin medyası: Türk Devletleri Örgütü yeni bir güç olarak yükseliyor
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SAFFET ÖZDEMİR

South China Morning Post, Türk devletlerinin artan dayanışmasına yer verdi. Gazetede "Yenilenen Türk devletleri örgütü, Çin'in kapısında belirsizliğe katkıda bulunuyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

"Yükselen yeni güç"

Yazıda Türk Devletleri Örgütü'nün, Çin'in batısındaki Sincan sınırında üç üyesi olduğu vurgulanarak, analist Peng'in görüşlerine yer verildi.

Pekin merkezli Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri'nin (CICIR) Başkanı Yuan Peng, yazıda "Dünya jeopolitiğinin kalbinde yeni bir güç yükseliyor. Bir örgütün ötesinde bir şeyi hedeflediği açık" diyor.

South China Morning Post
South China Morning Post

"Ortak tarih ortak kimlik"

Yuan, "Bu, dünya jeopolitiğinin kalbinde Avrupa Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne eklenen yeni bir gücün yükseldiği anlamına geliyor" görüşünü dile getirdi.

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