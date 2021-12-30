Dünya Çin savaş uçakları Tayvanın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi
ASYA

Çin savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi

Bu yıl Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait savaş uçaklarının Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye 950 kez izinsiz girdiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Çin savaş uçakları Tayvanın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi
Dünya

ANI'de yer alan habere göre, bu yıl Çin'e ait askeri uçaklar, 2020'ye kıyasla yüzde 60'lık bir artışla, Tayvan tarafından ilan edilen hava savunma alanına izinsiz şekilde 950 kez giriş yaptı.

2022'de bölgedeki siyasi gerilimin artması halinde Çin'in bölgeyi ihlallerinde artış bekleniyor.

Ulusal Politika Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Kuo Yu-jen, Bloomberg'de yer alan demecinde, "Çin gelecek yıl Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) daha göz korkutucu operasyonlarla daha fazla askeri savaş uçağı gönderecek." uyarısında bulundu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

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Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

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Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

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Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Tayvan savaş uçakları otoyola iniş yaptı
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Tayvan savaş uçakları, Çin işgalini püskürtmek, kritik altyapıyı ve gece operasyonlarını korumak adına her yıl düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan’ın Pingtung kentinin Pingtung ilçesinde otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı.
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Bir hafta süren tatbikatta 1’er adet ABD üretimi F-16 savaş uçağı, Fransız üretimi Mirage savaş uçağı ve Tayvan üretimi Ching-kuo savaş uçağı ile 1 adet E-2 Hawkeye erken uyarı uçağı, hızlı dönüşüm için düz olacak şekilde özel olarak tasarlanmış otoyol üzerinde kurulan geçici piste iniş yaptı.
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Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin’in Tayvan’ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetlemelerde bulundu.
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Tsai Ing-wen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Böyle mükemmel savaş becerileri, hassas ve hızlı hareketler, sıkı eğitimden geliyor ve bunlar hava kuvvetlerinin hava sahamızı koruma konusundaki güvenini gösteriyor\" ifadelerini kullandı.
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Tayvan’da demokratik olarak seçilmiş hükümeti Pekin’in egemenliğini kabul etmeye zorlayan Çin, \"kutsal\" Çin toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan’a karşı askeri baskısını son yıllarda artırdı.
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Tayvan savaş uçakları otoyola kurulan geçici piste iniş yaptı
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Yer ekipleri otoyolda uçaklara zarar verecek maddeleri temizlemik için çalışma yaptı.
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Tayvan savaş uçakları otoyola iniş yaptı
Tayvan savaş uçakları, Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan'ın Pingtung kentinde bir otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı. Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin'in Tayvan'ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetimlerde bulundu.


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