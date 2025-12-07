Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi

Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi

10:227/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, dün Çin’in Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya’ya ait F-15 jetlerine radar kilidi attığını açıkladı.
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, dün Çin’in Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya’ya ait F-15 jetlerine radar kilidi attığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Çin’e ait savaş uçaklarının Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya’ya ait askeri jetlere radar kilidi attığını açıklayarak, olayı "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak niteledi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya’nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi ile başlayan Tokyo-Pekin arasındaki diplomatik kriz, askeri alana taşındı.
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, dün Çin’in Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya’ya ait F-15 jetlerine radar kilidi attığını açıkladı.
  • Aralıklı olarak yerel saatle 16.32 ve 18.37’de gerçekleştirilen eylemleri "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak niteleyen Koizumi, Çin’i diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiklerini ve olayın tekrar yaşanmaması çağrısında bulunduklarını ifade etti. Koizumi, SDF uçaklarına ya da personeline herhangi bir zarar gelmediğini sözlerine ekledi.
Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ayrı bir açıklamada ise, jetler arasındaki mesafe göz önüne alınarak Japon tarafının
"provokasyon olarak değerlendirilebilecek herhangi bir girişimde bulunmadığı"
vurgulandı.

Çin’in eğitim uçuşları gerilime neden olmuştu

  • Çin donanmasına ait Liaoning uçak gemisi dün Okinawa açıklarından geçmiş, Çin savaş uçakları Pasifik Okyanusu’nda eğitim uçuşları gerçekleştirmişti. Japonya’nın muhtemel bir hava sahası ihlaline karşı tedbir olarak kendi savaş uçaklarını havalandırdığı kamuoyuna yansımıştı.


#Japonya
#Sanae Takaichi
#Tayvan
#Okinawa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 bin sosyal konutları TOKİ kura takvimi netleşti