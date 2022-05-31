Dünya Çin "Tayvan röportajı" nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti
ASYA

Çin "Tayvan röportajı" nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Tayvanlı bir yetkilinin röportajını yayınlayan Jerusalem Post gazetesini arayarak "gazeteyle ilişiğini kesme ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürme" tehdidinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Çin Tayvan röportajı nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti
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İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tayvan Dış İlişkilerden Sorumlu Üyesi Joseph Wu ile gerçekleştirilen röportajın dün internet sitesinde yayınlanmasından sonra gazete Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden bir telefon aldı.

  • Jerusalem Post Yayın Yönetmeni Yaakov Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Büyükelçiliğinin kendilerinden Tayvanlı yetkiliyle yapılan röportajı siteden kaldırmalarını istediğini, "aksi takdirde gazeteyle ilişiğini kesmek ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürmekle tehdit ettiğini" duyurdu.

Katz, bunun üzerine gazetenin söz konusu röportajı internet sitesinin ardından bugünkü baskısında da yayınladığını belirtti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabı üzerinden Katz'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Ne tür kaba bir diplomat İsrail devletini, basının bağımsızlığını ve özgürlüğünü tehdit edebilir. Belki de otoriterliğin yayılmasının üst sınırı ve yasak bölgesi yoktur." ifadelerini kullandı.

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