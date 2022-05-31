Çin "Tayvan röportajı" nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tayvan Dış İlişkilerden Sorumlu Üyesi Joseph Wu ile gerçekleştirilen röportajın dün internet sitesinde yayınlanmasından sonra gazete Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden bir telefon aldı.

Jerusalem Post Yayın Yönetmeni Yaakov Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Büyükelçiliğinin kendilerinden Tayvanlı yetkiliyle yapılan röportajı siteden kaldırmalarını istediğini, "aksi takdirde gazeteyle ilişiğini kesmek ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürmekle tehdit ettiğini" duyurdu.

Katz, bunun üzerine gazetenin söz konusu röportajı internet sitesinin ardından bugünkü baskısında da yayınladığını belirtti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabı üzerinden Katz'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Ne tür kaba bir diplomat İsrail devletini, basının bağımsızlığını ve özgürlüğünü tehdit edebilir. Belki de otoriterliğin yayılmasının üst sınırı ve yasak bölgesi yoktur." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 8 Yetkililer tarafından sızdırılmış veriler zincire vurulmuş mahkumların işkence gördüğünü gösteren korkunç resimleri ortaya çıkarttı.<br> Bu görüntüler, gözaltı merkezi fotoğrafçısı tarafından 2018'de yapılan toplama kampı polisi güvenlik tatbikatlarını gösteriyor.<br> Fotoğrafların gerçek tutuklulara mı yoksa bir eğitim tatbikatına mı ait olduğu belli değil ancak gardiyanlar tarafından karşılandığına inanılan vahşetin kanıtı. <br>Görüntülerin çoğunda, tüfek ve copları sallayan gardiyanlarla birlikte fiziksel güç tehdidi görülüyor ve tesisler arasında herhangi bir 'öğrenci' transfer edildiğinde göz bağı ve kelepçe ve zorunlu durumda. En genç Uygur tutuklusu, Çinli yetkililer tarafından alıkonulduğunda sadece 15 yaşındaydı. 58 yaşındaki Tursun Kadir, 'dini aşırılığın etkisi altında sakal uzatmak' suçundan yargılandı. En yaşlı tutuklunun ise tutuklanma nedeni bilinmiyor. Çin'in acımasız 'yeniden eğitim' kampları ifşa oldu Korkunç belgeler ve fotoğraflar, Çin'in acımasız 'yeniden eğitim kamplarında' Uygur Müslümanlarının karşılaştığı dehşeti gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Çin ve Tayvan arasındaki çekişme dün Çin'in yaptığı hamlelerle iyice artmış durumda. Çin sabah saatlerinde Tayvan Taipei'ye 30 jet gönderdi. 39 UÇAK TAYVAN HAVA SAHASINA GİRDİ<br><br>Bu eylem, 2022 yılı içinde Çin'in Tayvan'a yaptığı en büyük ikinci saldırı. 39 uçağın Tayvan hava savunma sahasına girdiği bu saldırı 23 Ocak'tan beri yapılan en büyük saldırı. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından ortaya konan bir haritada, uçakların tekrar geri dönmeden önce hava sahasının güneybatı köşesinde hareket ettiğini dile getirdi. İŞGAL TEHDİDİ ALTINDA YAŞIYOR<br><br><br>Son aylarda Çin'in Tayvan'a yönelik eylemleri giderek hız kazanmış durumda. Kendi yönetimine sahip olan Tayvan, Çin'in sürekli işgal tehdidi altında yaşıyor. TAYVANA YARDIM SÖZÜ<br><br><br>Geçen hafta ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'dayken 'eğer Tayvan Çin tarafından saldırıya uğrarsa Tayvan'a yardım edeceğini' söyledi. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi veya ele geçirmeye çalışması durumunda ABD'nin nasıl yanıt vereceğinin sorulması üzerine Biden, Tayvan'a yönelik politikalarının hiç değişmediğini, mevcut durumda tek taraflı bir değişiklik olmamasını sağlayarak \"Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı desteklemeye\" kararlı olduklarını vurguladı. Şu ana kadar bu konuda çekimseri bir tutum sergileyen ve belirli bir karar açıklamayan ABD'nin bu net cevabı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Geçen yılki verilere göre Çin 969 kere Tayvan'a girdi. 2022 yılına girildikten sonra ise Tayvan şimdiye kadar 456 saldırı kaydetti. Çin'den korkutan hamle: Tayvan'a şimdiye kadarki en büyük saldırılardan biri ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta "Tayvan'a yardım edeceğiz" ifadelerinden sonra Çin ile Tayvan arasındaki gerilim iyice tırmandı. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından elde edilen verilere göre Çin, dün Taipei'ye 30'dan fazla jet gönderdi. Bu hareket, Çin'in bu yıl yaptığı ikinci büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

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