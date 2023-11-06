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Dünya

Çin: Uluslararası toplum Gazze'deki trajedinin sürmesine izin vermemeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze şu anda insani felaketi yaşdığını belirterek, "Bu, vicdanla ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normların çiğnenmesiyle ilgili bir durum. Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli." dedi.

14:04 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze

İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, İsrail'in hafta sonunda Şifa Hastanesi önündeki ambulans konvoyuna, el-Megazi ve el-Şati mülteci kamplarına ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki el-Fakura Okuluna düzenlediği saldırılarla ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çatışmanın şu ana dek çoğu sivil 11 binden fazla ölüme yol açtığına, son günlerde özellikle Filistin tarafında sivil can kayıplarının arttığına dikkati çeken Vang,
"Gazze şu anda insani felaketi yaşıyor. Bu, vicdanla ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normların çiğnenmesiyle ilgili bir durum. Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli."
dedi.
Vang, Çin'in sivillere ve sivil tesislere zarar veren, uluslararası insani hukuku ihlal eden eylemlere karşı çıktığını ve bunları kınadığını belirterek,
"Tüm ilgili tarafları, sükunet ve itidalle hareket etmeye, savaşa derhal son vererek insani yardım koridorlarını açmaya, sivillerin güvenliğini sağlamak üzere mümkün olan en büyük çabayı göstererek daha büyük felaketleri önlemeye davet ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulunun 27 Ekim'deki acil oturumunda büyük çoğunlukla kabul ettiği kararda acil insani ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Vang, kararın tüm tarafların uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini, sivillerin ve sivil nitelikli personel, nesne ve tesislerin korunmasının gereğini vurguladığına işaret etti.

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Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında

Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 9 bin 770 olarak açıklandı. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...

"Güvenlik Konseyi'ni harekete geçireceğiz"

Vang, Çin'in kasımda BM Güvenlik Konseyinin dönüşümlü başkanlığını yürüteceğini ifade ederek,
"Filistin'de barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. İsrail-Filistin çatışmasını, BM Güvenlik Konseyinin gündeminde öncelik haline getirerek Konsey'i krizin hafifletilmesi için zamanında ve anlamlı adımlar atması için harekete geçireceğiz."
diye konuştu.

Çin'in Filistin sorununda BM kararlarına uygun iki devletli çözümü savunduğunu vurgulayan Vang, şunları söyledi:

"1967 sınırlarını temel alan, başkenti Kudüs olan, tam bağımsızlığa ve egemenliğe sahip bir Filistin devleti kurulmalıdır. İlgili tarafları ve uluslararası toplumu bu doğrultuda birlikte çalışmaya davet ediyoruz."

Vang, Çin'in, Filistin sorununun yeniden iki devletli çözüm doğrultusuna girmesi için elinden gelen çabayı göstereceğinin altını çizdi.

#Çin
#İsrail-Filistin çatışması
#İsrail'in Gazze'ye saldırıları
#Vang Vınbin
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