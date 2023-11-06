Çin: Uluslararası toplum Gazze'deki trajedinin sürmesine izin vermemeli

İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, İsrail'in hafta sonunda Şifa Hastanesi önündeki ambulans konvoyuna, el-Megazi ve el-Şati mülteci kamplarına ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki el-Fakura Okuluna düzenlediği saldırılarla ilişkin değerlendirmede bulundu.
BM Genel Kurulunun 27 Ekim'deki acil oturumunda büyük çoğunlukla kabul ettiği kararda acil insani ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Vang, kararın tüm tarafların uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini, sivillerin ve sivil nitelikli personel, nesne ve tesislerin korunmasının gereğini vurguladığına işaret etti.
"Güvenlik Konseyi'ni harekete geçireceğiz"
Çin'in Filistin sorununda BM kararlarına uygun iki devletli çözümü savunduğunu vurgulayan Vang, şunları söyledi:
"1967 sınırlarını temel alan, başkenti Kudüs olan, tam bağımsızlığa ve egemenliğe sahip bir Filistin devleti kurulmalıdır. İlgili tarafları ve uluslararası toplumu bu doğrultuda birlikte çalışmaya davet ediyoruz."
Vang, Çin'in, Filistin sorununun yeniden iki devletli çözüm doğrultusuna girmesi için elinden gelen çabayı göstereceğinin altını çizdi.