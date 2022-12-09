Çin'de politika değişikliğinin ardından koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor

Başkent Pekin'in yanı sıra Şanghay, Guangcou ve Hangcou gibi büyük şehirler, politika değişikliğinin ardından hastalık belirtisi göstermeyen veya hafif belirti gösteren vakalarda evde karantinaya izin verirken, ülke içi seyahat kısıtlamaları ile sağlık kodu ve test sonucu gösterme zorunluluklarını kaldırmaya başladı.

Bu şehirlerdeki karantina merkezlerinde tutulan yakın temastaki kişileri ve kıstasları karşılayan pozitif vakalar tahliye edilmeye başlandı.

Şanghay'da ülkenin diğer bölgelerinden gelen kişilerin varış test yaptırma zorunluluğu ve diğer kısıtlamalar kaldırıldı.

Kentte ayrıca restoranlar, sinemalar ve karaoke kulüpleri gibi kapalı eğlence mekanlarında test sonucu gösterme zorunluluğuna son verildi.

Pekin'e seyahat etmek isteyen yolcuların sağlık kodu ekranlarında engelleyici uyarı penceresi kaldırıldı.

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Pekin Belediyesi Sinema İdaresi, salonlara girişte test sonucu gösterme zorunluluğunu kaldırırken Pekin Başkent Uluslararası Havaalanı ve şehirdeki tren istasyonlarında da benzer kısıtlamalar kaldırıldı.

Son 24 saatte 16 bin 797 vaka

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 637, belirti göstermeyen 13 bin 160 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.