Dünya Çinde Sosyal Kredi Dönemi başlıyor Yapay zeka halkı puanlayacak
ASYA

Çin'de Sosyal Kredi Dönemi başlıyor: Yapay zeka halkı puanlayacak

Çin'de tüm ülkeyi kapsaması beklenen Sosyal Kredi Sistemi ile vatandaşlar, yüz tanıma, sosyal medya kullanımı ve yapay zeka teknolojileriyle puanlanacak. Uygulama, işe alımlarından uçak bileti almaya kadar sosyal yaşamın pek çok alanını etkileyecek. Kara listeye alınanların ülke dışına çıkması, uçak ya da hızlı trene binmesi yasaklanacak.

Haber Merkezi AA
Geçen yıl pilot bölgelerde uygulanan sitemde, 11 milyon kişi kara listeye alındı.
Geçen yıl pilot bölgelerde uygulanan sitemde, 11 milyon kişi kara listeye alındı.

Çin hükümeti, önümüzdeki günlerde tüm ülkeyi kapsayacak Sosyal Kredi Sistemi'ni hayata geçirmek için çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, vatandaşların davranışlarını "sosyal güven" başlığı altında sıralayacak. Bu puanlama sistemine göre kişi, çeşitli şart ve koşullarda ödül veya ceza alacak. Sistemin daha işlevsel kullanılabilmesi için Çin hükümeti 176 milyon olan kamera sayısını bu yıl iki katına çıkarmayı düşünüyor.

Black Mirror Çin'de gerçek oluyor
TEKNOLOJİ
Black Mirror Çin'de gerçek oluyor

11 milyon kişi kişi kara listeye alındı

Ülkenin farklı bölgelerinde kısmen uygulanmaya başlanan projede, geçen yılın mayıs ayına kadar çeşitli kategorilerde kara listeye giren 11 milyon 140 bin kişiye uçağa binmekten, 4 milyon 250 bin kişiye ise yüksek hızlı trene binmekten men cezası verildi.

Çin yapay zeka alanında ABD ile farkı kapatıyor
TEKNOLOJİ
Çin yapay zeka alanında ABD ile farkı kapatıyor

Hayatın her alanını kapsayacak

  • Sistemle birlikte vatandaşların puanlarını belirlemede, harcama alışkanları, sosyal medya kullanımı, arkadaş çevresi gibi son derece kapsamlı unsurların dahil olduğu bir algoritma sarmalı etkili olacak. Kırmızı ışıkta geçmek, sigara içilmeyen bölgelerde yapılan yasak ihlalleri ve borcunu zamanında ödememek gibi davranışlar cezalandırılırken, ödemelerini zamanında yapma ve toplumsal sorumluluk projelerinde gönüllü yer alma gibi davranış biçimleri mükafatlandırılacak.

Uygulama sadece sivil vatandaşların puanlanması ile kalmayacak, Çin'deki devlet kurumları içindeki otoriteyi sağlamak için de kullanılacak. Ayrıca uygulama işe alımlarda veya yurt dışı üniversite başvurularında istenen tavsiye mektuplarının yerini almayı hedefliyor.

Koronavirüs üretimi durdurdu

Koronavirüs üretimi durdurdu

​Çin'de yayılan salgın madencilik sektörünü vurdu.
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

​İzmir'deki feci kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Gizemli hayırsever yine ortaya çıktı

Gizemli hayırsever
yine ortaya çıktı

​Borcu ödenenler inanamayıp tekrar tekrar soruyor.
21 ayın<br> rekoruna ulaştı

21 ayın
rekoruna ulaştı

Aralık ayı sanayi üretim verileri açıklandı.
Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Mersinli genç, teknoloji devinin bir açığını daha buldu.
Beklentileri karşılayamadı

Beklentileri karşılayamadı

​İYİ Parti'de genel başkan yardımcısından ipleri kopartan istifa.

Direksiyonu çaldılar

Direksiyonu çaldılar

Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka.
Çok sayıda<br>önlem geliyor

Çok sayıda
önlem geliyor

Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Rezaleti unutulmadı

Rezaleti unutulmadı

​Cüneyt Çakır'ın kritik maça atanması tepki çekti.
Ölen kişilerden<br> birisi karşımdaydı

Ölen kişilerden
birisi karşımdaydı

​Kırıma uğrayan Pegasus uçağından yaralı çıkan kadın fotoğrafı görünce şoka girdi.
41 ile kar yağışı uyarısı

41 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında Çin'den korkutan rakamlar geldi.
Promosyon<br>pazarlığı başladı

Promosyon
pazarlığı başladı

​13 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor.
MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

​Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı.
Kardan<br> tüneller oluştu

Kardan
tüneller oluştu

Türkiye'de çekildi, kalınlığı 6 metreyi aştı.
Tüm uçuşlarını durdurdu

Tüm uçuşlarını durdurdu

​Çalışanların hepsini genel merkeze davet etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.