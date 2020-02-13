Çin'de Sosyal Kredi Dönemi başlıyor: Yapay zeka halkı puanlayacak

Çin hükümeti, önümüzdeki günlerde tüm ülkeyi kapsayacak Sosyal Kredi Sistemi'ni hayata geçirmek için çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, vatandaşların davranışlarını "sosyal güven" başlığı altında sıralayacak. Bu puanlama sistemine göre kişi, çeşitli şart ve koşullarda ödül veya ceza alacak. Sistemin daha işlevsel kullanılabilmesi için Çin hükümeti 176 milyon olan kamera sayısını bu yıl iki katına çıkarmayı düşünüyor.

TEKNOLOJİ Black Mirror Çin'de gerçek oluyor

11 milyon kişi kişi kara listeye alındı

Ülkenin farklı bölgelerinde kısmen uygulanmaya başlanan projede, geçen yılın mayıs ayına kadar çeşitli kategorilerde kara listeye giren 11 milyon 140 bin kişiye uçağa binmekten, 4 milyon 250 bin kişiye ise yüksek hızlı trene binmekten men cezası verildi.

TEKNOLOJİ Çin yapay zeka alanında ABD ile farkı kapatıyor

Hayatın her alanını kapsayacak

Sistemle birlikte vatandaşların puanlarını belirlemede, harcama alışkanları, sosyal medya kullanımı, arkadaş çevresi gibi son derece kapsamlı unsurların dahil olduğu bir algoritma sarmalı etkili olacak. Kırmızı ışıkta geçmek, sigara içilmeyen bölgelerde yapılan yasak ihlalleri ve borcunu zamanında ödememek gibi davranışlar cezalandırılırken, ödemelerini zamanında yapma ve toplumsal sorumluluk projelerinde gönüllü yer alma gibi davranış biçimleri mükafatlandırılacak.

Uygulama sadece sivil vatandaşların puanlanması ile kalmayacak, Çin'deki devlet kurumları içindeki otoriteyi sağlamak için de kullanılacak. Ayrıca uygulama işe alımlarda veya yurt dışı üniversite başvurularında istenen tavsiye mektuplarının yerini almayı hedefliyor.