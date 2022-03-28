Dünya Çinde uçak kazasında ölen 132 kişinin DNAsı kaza yerinde teşhis edildi
ASYA

Çin'de uçak kazasında ölen 132 kişinin DNA'sı kaza yerinde teşhis edildi

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 21 Mart'ta düşen yolcu uçağında bulunan 132 kişinin tümünün DNA'larının kaza mahallindeki kalıntılarla eşleştiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Çinde uçak kazasında ölen 132 kişinin DNAsı kaza yerinde teşhis edildi
Çin'de uçak kazasında ölen 132 kişinin DNA'sı kaza yerinde teşhis edildi.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 21 Mart'ta düşen yolcu uçağında bulunan 132 kişinin tümünün DNA'larının kaza mahallindeki kalıntılarla eşleştiği bildirildi.

Uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesinde oluşturulan arama ve kurtarma komuta merkezinden yapılan açıklamada, uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebatın DNA eşleşmelerinin yapıldığı, tüm kazazedelerin kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında toplanan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Toplantısı öncesinde uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Uçağın dün bulunan ikinci karakutusunun iyi durumda olduğu, analiz için başkent Pekin'deki laboratuvara gönderildiği açıklandı.

Kritik bilgiler içeriyor

Uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutu, kazanın sebebine ışık tutabilecek kritik bilgileri içeriyor.

Kokpitteki seslerin kaydedildiği karakutu, kazadan üç gün sonra 24 Mart'ta bulunmuştu.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Yetkililer, 26 Mart'ta yaptıkları açıklamada, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamıştı.

Karakutu incelemesi uçağın düşüşündeki gizeme ışık tutabilir

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.

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