Çin'den ABD'ye diyalog çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüşerek iki ülkenin liderinin vardığı mutabakatın sadakatle uygulanması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Vang, "Umarız iki taraf orta yolu bulur, üst düzey temasların hazırlıklarını yaparak ikili ilişkilerin gelişimine uygun koşulları yaratır." ifadelerini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de yapacakları görüşme öncesinde Washington yönetimine, farklılıkları baskı değil diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü.
Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump'ın önemli dünya liderleri olduğunu ve onlar arasında uzun zamana yayılan etkileşimlerin ve karşılıklı saygının Çin-ABD ilişkilerinde en değerli stratejik varlık haline geldiğini ifade eden Vang, tarafların, iki devlet başkanının vardığı mutabakatı sadakatle uygulaması gerektiğini vurguladı.
ABD'li Bakan Rubio da ABD-Çin ilişkilerinin en önemli ikili ilişki olduğunu, üst düzey temaslarla dünyaya pozitif bir işaret vermeyi umduklarını söyledi.
Trump-Şi görüşmesi öncesine denk geldi
Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesini, iki ülke liderinin 30 Ekim'de Güney Kore'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde yapacağı görüşmenin öncesinde yaptı.
ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.
Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin seyri bakımından kritik önem taşıyor.