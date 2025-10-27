Yeni Şafak
Çin'den ABD'ye diyalog çağrısı

18:4527/10/2025, Pazartesi
AA
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüşerek iki ülkenin liderinin vardığı mutabakatın sadakatle uygulanması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Vang, "Umarız iki taraf orta yolu bulur, üst düzey temasların hazırlıklarını yaparak ikili ilişkilerin gelişimine uygun koşulları yaratır." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de yapacakları görüşme öncesinde Washington yönetimine, farklılıkları baskı değil diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

Çinli Bakan, görüşmede, Çin ile ABD arasında sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmanın hem iki ülkenin çıkarına hem de uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu belirterek,
"İki taraf, eşitlik, karşılıklı saygı ve fayda ruhunu koruduğu ve farklılıklarını baskı uygulamak yerine diyalog yoluyla çözdüğü sürece, ikili ilişkilerde istikrar ve ilerleme mümkün olacaktır."
ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump'ın önemli dünya liderleri olduğunu ve onlar arasında uzun zamana yayılan etkileşimlerin ve karşılıklı saygının Çin-ABD ilişkilerinde en değerli stratejik varlık haline geldiğini ifade eden Vang, tarafların, iki devlet başkanının vardığı mutabakatı sadakatle uygulaması gerektiğini vurguladı.

Vang, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yakın dönemde sorunlar yaşandığını ancak iki ülke heyetlerinin en son Malezya'da yürüttükleri görüşmelerde mevcut sorunların karşılıklı çözümüne ilişkin bir çerçeve mutabakata vardıklarına işaret ederek,
"Umarız iki taraf orta yolu bulur, üst düzey temasların hazırlıklarını yaparak ikili ilişkilerin gelişimine uygun koşulları yaratır."
diye konuştu.

ABD'li Bakan Rubio da ABD-Çin ilişkilerinin en önemli ikili ilişki olduğunu, üst düzey temaslarla dünyaya pozitif bir işaret vermeyi umduklarını söyledi.


Trump-Şi görüşmesi öncesine denk geldi

Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesini, iki ülke liderinin 30 Ekim'de Güney Kore'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde yapacağı görüşmenin öncesinde yaptı.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin seyri bakımından kritik önem taşıyor.



