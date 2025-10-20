ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimi ile artan gerilime ilişkin yaptığı basın toplantısında askeri güç olarak Çin'den 'çok önde olduklarını' söyledi. "Her türlü askeri alanda öndeyiz." diyen Trump, "Gemiler hariç. Ama onları yakalayacağız." itirafında bulundu.
Son bir haftada Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları yeniden alevlendi.
Pekin yönetimi, ABD’nin teknoloji ürünlerine getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bazı Amerikan mallarına ek vergiler uygulamaya başladı. Özellikle yarı iletken ve otomotiv sektörlerini hedef alan bu vergiler, küresel piyasaları tedirgin etti.
Buna karşılık ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen elektronik bileşenlere yönelik yeni tarifeler getirdi ve bazı Çinli teknoloji şirketlerine yatırım kısıtlamaları açıkladı.
Yaşananların gölgesinde, Avustralya Başbakanı Anthony Norman Albanese ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Çin hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.