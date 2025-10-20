Yeni Şafak
Trump'tan 'Çin' itirafı: Onlardan bir konuda gerideyiz

19:3920/10/2025, Pazartesi
ABD Başkanı Trump, gemiler hususunda Çin'den geride olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, gemiler hususunda Çin'den geride olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimi ile artan gerilime ilişkin yaptığı basın toplantısında askeri güç olarak Çin'den 'çok önde olduklarını' söyledi. "Her türlü askeri alanda öndeyiz." diyen Trump, "Gemiler hariç. Ama onları yakalayacağız." itirafında bulundu.

Son bir haftada Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları yeniden alevlendi.

Pekin yönetimi, ABD’nin teknoloji ürünlerine getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bazı Amerikan mallarına ek vergiler uygulamaya başladı. Özellikle yarı iletken ve otomotiv sektörlerini hedef alan bu vergiler, küresel piyasaları tedirgin etti.

Buna karşılık ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen elektronik bileşenlere yönelik yeni tarifeler getirdi ve bazı Çinli teknoloji şirketlerine yatırım kısıtlamaları açıkladı.

Yaşananların gölgesinde, Avustralya Başbakanı Anthony Norman Albanese ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Çin hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"Çin'den bir konuda gerideyiz"

"Askeri açıdan Çin'den çok öndeyiz."
diyen Trump,
"Her türlü askeri alanda öndeyiz. Gemiler hariç... Ama onları yakalayacağız."
diye konuştu.
Kamuoyunun görüşüne çıkmayan silahlara sahip olduklarını da vurgulayan Trump,
"Bizim, kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı silahlarımız var. Onların geliştirilmesini dört yıl önce ben başlattım."
ifadelerini kullandı.


#Çin
#Donald Trump
#ABD
#Donanma
