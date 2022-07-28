Dünya Çinden ABDye gözdağı Ateşle oynuyorsun
AMERİKA ASYA

Çin'den ABD'ye gözdağı: Ateşle oynuyorsun

ABD Başkanı Joe Bıden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülke sorunlarını ele almak üzere 2 saat 17 dk süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şi, gerçekleşen telefon görüşmesinde Bıden'a "Ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının bunu açıkça görebileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinden ABDye sert çıkış: Ateşle oynuyor
Arşiv.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü.

Görüşme 2 saat 17 dakika sürdü

  • Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başlayan Biden ve Şi'nin telefon görüşmesi, 10.50'de (17.50) sona erdi. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Şi, gerçekleşen telefon görüşmesinde Bıden'a

    "Ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının bunu açıkça görebileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret, iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki "saldırgan tavrının", ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.

Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyordu. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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