Çin'den Avrupa'ya 'çelik' yanıtı: İhracat kısıtlamaları getirildi

18:4412/12/2025, Cuma
AA
Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin, belirli çelik ürünlerine ihracat kısıtlamaları getirme kararı aldı. Pekin’in bu hamlesi, yurt dışında özellikle Avrupa’da Çin’den gelen ucuz çeliğe ve bu ülkede hakim olan kapasite fazlasına yönelik eleştirilere bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren bir lisans sistemi uygulamasının planlandığı belirtildi.

Ülkede 300 farklı çelik ürününün bu düzenlemeden etkileneceği bildirilen açıklamada, bu önlemlerin alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında,
“Bazı çelik ürünleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere ihracat lisansı yönetimi altındaki kargolar listesine eklenecektir.”
denildi.

Avrupa'ya yanıt

Pekin’in bu hamlesi, yurt dışında özellikle Avrupa’da Çin’den gelen ucuz çeliğe ve bu ülkede hakim olan kapasite fazlasına yönelik eleştirilere bir yanıt olarak değerlendirildi.

Avrupa Birliği’nde, Çin'in ucuz çeliği, kısmen kamu teşvikleri nedeniyle rakiplerinin ürünlerinden önemli ölçüde daha ucuz olması ve bu durumun Birliğin sanayisine zarar vermesi nedeniyle eleştiriliyor.

Çin'in çelik ihracatı ABD’nin yüksek gümrük vergilerine rağmen bu yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak 107 milyon tonu geçti.



#Çin
#Avrupa
#Çelik
#İthalat
