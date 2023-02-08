Çin'den gelen 90 kişilik ekip Adana'ya geldi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem mücadelelerinde hava durumu etkili olmaya devam ediyor. Enkaz altından sevindirici haberler gelmeye devam ederken kurtarılan vatandaşların kar yağışı ve soğuk hava ile mücadelesi sürüyor. Deprem bölgeleri olan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana gibi illerde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre 8 Şubat 2023 Çarşamba günü güncel hava durumu bilgisi haberimizde.