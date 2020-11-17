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Dünya Cumhurbaşkanı Aliyevden Karabağda zafer turu Fuzuli ve Cebraili 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti
ASYA

Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu: Fuzuli ve Cebrail’i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu: Fuzuli ve Cebrail’i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail’i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti. Aliyev, işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öperek, bayrağı göndere çekti.

Haber Merkezi DHA
Aliyev, Azerbaycan bayrağını öperek, bayrağı göndere çekti.
Aliyev, Azerbaycan bayrağını öperek, bayrağı göndere çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli ve Cebrayil şehirlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Savaştan sonra ilk defa cephe hattına giden Aliyev’in bölgede coşkuyla karşılandı.

DHA

Aliyev işgalden kurtarılan Fuzuli'de alkışlarla karşılandı
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Aliyev işgalden kurtarılan Fuzuli'de alkışlarla karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanının, Karabağ’da Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendi kullandığı aracıyla bölgeyi incelediği görüldü.

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DHA

Azerbaycan bayrağını göndere çekti

Öte yandan, sosyal medya medyada beğeniyle paylaşılan bir diğer görüntüde de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öperek, bayrağı göndere çekti.

İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'e ziyaret: Bu dağlar artık bizimdir
OYNAT 01:46
İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'e ziyaret: Bu dağlar artık bizimdir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor. Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, 'Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir' diyor. Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, 'Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır... Bu dağlar artık bizimdir' ifadesini kullanıyor.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.


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