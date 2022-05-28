Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı.

Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan İstanbul'a "TUR" uçağıyla TSİ 20.45'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de İstanbul'a gitti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen \"Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan\"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.<br><br>Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.
Erdoğan ve Aliyev, görüşme sonrası akşam yemeği yedi.<br><br>
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Bakü Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ve Aliyev, Asan (Kolay) Hizmet Merkezini ziyaret etti, Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programda Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı. İki lider, burada çocuklarla yakından ilgilenip deneylerine eşlik etti.
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TEKNOFEST, ilk kez ülke sınırlarını aşarak perşembe günü kardeş ülke Azerbaycan’da başladı. TEKNOFEST'in 3. gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. <br><br>
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan \"TUR\" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.<br><br>
Erdoğan daha sonra tören alanında konuşma yaptı. \"Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz\" diyen Erdoğan, \"Bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmeliyiz. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Aliyev'in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz.\" ifadelerine yer verdi.<br><br>
BÜYÜLEYEN GÖSTERİ<br><br>Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tören sonrasında Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.
Hava kuvvetleri ekipleri gökyüzüne Türk ve Azerbaycan bayraklarını çizdi. Tören, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.<br><br>
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST'te Akıncı SİHA’yı imzaladı.<br><br>
İşte TEKNOFEST'ten büyüleyen kareler...
Azerbaycan'da büyüleyen gösteri: İki kardeş ülkenin bayrağı gökyüzünde buluştu
TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyaretlerde bulundu. Erdoğan ve Aliyev tören sonrasında Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi ve Akıncı SİHA'yı imzaladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bayraktar SİHA'yı imzaladı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Teknofest'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev ile birlikte standları gezdi ve bilgi aldı. Erdoğan, Aliyev ile birlikte Baykar Bayraktar Akıncı SİHA'sını imzaladı.