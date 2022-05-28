Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı.

Erdoğan daha sonra tören alanında konuşma yaptı. \"Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz\" diyen Erdoğan, \"Bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmeliyiz. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Aliyev'in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz.\" ifadelerine yer verdi.<br><br>