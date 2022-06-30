Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanyalı mevkidaşı Lohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği IFEMA Fuar Merkezi’nde Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüşme gerçekleştirdi. DÜNYA NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'daki savaşı durdurması gereken Başkan Putin'dir GÜNDEM Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler: Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi DÜNYA İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin şartlarını kabul etmesi sonrası PKK'dan açıklama: İki yüzlüsünüz GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz bir araya geldi DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü