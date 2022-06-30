Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanyalı mevkidaşı Lohannis ile görüştü
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanyalı mevkidaşı Lohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanyalı mevkidaşı Lohannis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Romanya Cumhurbaşkanı Lohannis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği IFEMA Fuar Merkezi’nde Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüşme gerçekleştirdi.


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