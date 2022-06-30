Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanyalı mevkidaşı Lohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen 'terörizm' konulu oturuma katıldı. Burada Erdoğan tarafından liderlere 'NATO, terörün her türüyle mücadeleyi taahhüt etmeli” başlıklı video izletildi. PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen saldırılardan görüntülere yer verilen videoda, Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle yürüttüğü kararlı mücadeleye işaret edildi. Videoda, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerine bazı ülkelerin müsamaha gösterdiğine ve bu örgütleri desteklediklerine dair görüntüler de yer aldı.