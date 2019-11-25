Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5inci Toplantısı için Katara gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin davetiyle Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti.

Erdoğan'a Katar ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

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